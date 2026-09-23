Ово се није десило 112 година: Наш метеоролог изнио шок податак

Метеоролог Иван Ристић објавио је да у Атлантском басену до 21. септембра није забиљежен ниједан ураган, што се посљедњи пут догодило 1914. године.

Како је навео, овакав развој ситуације могао би да буде најава јаче зиме у Србији.

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Необична метеоролошка ситуација привукла је пажњу јавности након што је Ристић на друштвеним мрежама објавио поруку о рекордно мирној сезони урагана у Атлантику.

Ристић је подијелио објаву у којој се наводи да је 21. септембар дочекан без иједног урагана у Атлантском басену, што се, према историјским подацима, посљедњи пут догодило 1914. године.

"По први пут нема урагана на Атлантику, задњи пут се то десило 1914. године, у преводу зима код нас обећава", написао је Ристић уз објаву.

Подаци показују да је 2026. сезона за сада изузетно необична. Иако је било именованих тропских олуја, ниједна до 21. септембра није достигла снагу урагана.

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Ипак, стручњаци упозоравају да миран Атлантик не значи аутоматски да ће остатак сезоне остати без урагана, нити се из овог податка може директно закључити каква ће бити предстојећа зима на Балкану.

Сезона урагана званично траје до 30. новембра, што оставља још довољно времена да се види да ли ће се овакав тренд наставити и какве би посљедице могао имати на предстојећу зиму.

(Информер)