Шта полицајац заправо види када скенира ваш пасош

Аутор:АТВ редакција
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За већину грађана контрола пасоша на граници траје тек неколико тренутака. Полицијски службеник очита документ, провјери податке на рачунару и потом путнику допушта наставак путовања.
Међутим, поступак који наизглед изгледа као једноставна администрација заправо укључује низ безбједносних провјера и упоређивање података са различитим националним и међународним евиденцијама. Чим полицајац положи пасош на електронски читач, систем преузима информације из њене машински читљиве зоне.
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Тако се прикупљају лични подаци путника, укључујући име, презиме, датум рођења, пол и држављанство, али и подаци о самој исправи, попут њеног броја, државе која ју је издала, као и датума до којег важи. Код биометријских пасоша могуће је приступити и подацима на електронском чипу, међу којима је и фотографија власника која служи за потврђивање идентитета.
Сљедећи корак односи се на провјеру вјеродостојности путне исправе. Компјутерски систем утврђује да ли је документ још увијек важећи, постоји ли пријава његовог губитка или крађе, као и да ли је евентуално поништен или незаконито измијењен. Полицијски службеник истовремено провјерава да ли фотографија одговара особи која му је предала пасош.
Појаве ли се неправилности, може се приступити детаљнијем испитивању заштитних обиљежја документа.
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Посебно важан дио поступка на спољним границама шенгенског подручја односи се на претраживање доступних полицијских евиденција. Међу кључним системима налази се Шенгенски информациони систем (СИС), који државама чланицама омогућава размену безбједносно релевантних података.
У тој се евиденцији, међу осталим, налазе упозорења о особама за којима се трага, несталим особама и појединцима којима је забрањен улазак на одређено подручје.
Систем садржи и податке повезане са судским мјерама, као и предметима који се потражују због крађе или кривичних истрага. Уз СИС, гранична полиција може користити и Интерполову међународну евиденцију изгубљених и украдених пасоша.
То је посебно важно за путнике који су пријавили нестанак пасоша, а затим га пронашли. Такав документ не би требало да се користи за путовање јер пријава може остати евидентирана у систему, због чега се пасош може сматрати неважећим. Покушај преласка границе с таквом исправом може завршити додатном контролом и привременим задржавањем путника.
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Важно је притом нагласити да полицијски службеник након очитавања пасоша нема неограничен приступ свим информацијама о особи. На рачунару му се приказују подаци потребни за обављање граничне контроле и упозорења за која има одговарајуће дозволе. Коришћење службених евиденција уређено је законским прописима, приступи се бележе, а обрада података мора бити у складу с правилима о заштити приватности.
Када границу прелази држављанин земље која није чланица Европске уније, контрола може обухватити и додатне информације о његовом праву на улазак и боравак. Полицијски службеници могу провјерити има ли особа одговарајућу визу или дозволу боравка, колико је времена раније провела унутар шенгенског простора и да ли је прекорачила дозвољено трајање боравка. Провјерава се и да ли постоје претходне забране уласка или одлуке о удаљавању из земље, пише "ГПМаљевац".
Са друге стране, електронско очитавање пасоша не значи да полиција аутоматски добија увид у целокупан приватни живот путника. Подаци о његовом запослењу, стању на банковном рачуну, куповним навикама или садржају мобилног телефона нису информације које се приказују у оквиру редовне контроле путне исправе.
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Ипак, евидентирано безбједносно упозорење, нејасноће повезане с идентитетом или недоумице о испуњавању услова за улазак могу бити разлог за провођење додатних провјера.
Ако полицијски службеник након скенирања пасоша затражи да путник причека, то не мора значити да је откривено било какво незаконито поступање. До застоја може доћи због подударања личних података с подацима друге особе, неисправног или оштећеног документа, потешкоћа при очитавању биометријског чипа или нејасних улазних и излазних печата. Понекад је једноставно потребно упоредити информације с додатним евиденцијама како би се отклонила свака недоумица.
У таквим ситуацијама полицајац може затражити другу идентификациону исправу, поставити додатна питања о одредишту и сврси путовања или упутити путника односно његово возило на место предвиђено за темељнију контролу.
Поједина упозорења могу се односити и на возило којим особа путује или његову регистарску ознаку, а не нужно на самог путника. Зависно о садржају упозорења, полиција може провести додатну идентификацију, обавити разговор, привремено задржати путну исправу или одбити улазак. У одређеним околностима поступање преузима друго надлежно полицијско тијело.
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Дакле, га кратко чекање након што полицајац очита пасош није само вријеме потребно да се на заслону појаве име и презиме власника. У позадини се истовремено могу одвијати провјере ваљаности документа, утврђивање права на прелазак границе и претраживање доступних сигурносних евиденција.
Управо тих неколико секунди може бити пресудно за одлуку хоће ли путник без задржавања наставити према својем одредишту или ће морати проћи додатну контролу.
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