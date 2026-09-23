Траже ново одгађање ЕЕС система: Шта то значи за наше грађане

Аутор:АТВ редакција
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Девет европских земаља затражило је додатно вријеме за пуну примјену нових биометријских контрола у оквиру ЕЕС-а, због техничких проблема и страха од великих гужви.
Путници зато на различитим аеродромима и граничним прелазима могу имати различито искуство, иако је систем званично у пуној примјени од 10. априла 2026. године.
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Нови европски систем уласка и изласка из Шенгена – ЕЕС - поново је изазвао проблеме на појединим границама.
Француска, Белгија, Њемачка, Грчка, Италија, Малта, Холандија, Португал и Швајцарска затражиле су додатно вријеме за потпуну примјену биометријских провјера на појединим граничним тачкама, посебно на прометним аеродромима.
ЕЕС је званично постао потпуно оперативан на спољним шенгенским границама 10. априла 2026. године. Систем региструје податке о путницима из земаља изван ЕУ, укључујући податке из путне исправе, фотографију лица и отиске прстију.
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Током прелазног периода постојала је могућност да се у ванредним околностима, попут великих гужви, привремено обустави регистрација биометријских података. Та могућност важила је до 6. септембра 2026. године. Европска комисија је почетком септембра саопштила да је након тог датума у контакту са државама чланицама у којима су на појединим прелазима потребна додатна прилагођавања.
Након тога појавили су се извјештаји да девет земаља и даље у пракси одгађа пуну примјену биометријских контрола на одређеним локацијама. Европска комисија није јавно објавила нову формалну уредбу којом би се рок продужио за све граничне прелазе.
Главни проблем представљају дуга чекања, ограничени капацитети и техничке потешкоће.
Током љета на појединим аеродромима и копненим границама забиљежене су велике гужве јер регистрација путника који први пут улазе у ЕЕС захтијева додатно вријеме.
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Управо због тога девет земаља тражило је да може наставити са флексибилнијом примјеном система на најоптерећенијим локацијама док инфраструктура и опрема не буду у потпуности спремне.
На једном аеродрому биометрија, на другом другачија процедура
У пракси то значи да примјена ЕЕС-а тренутно може изгледати различито у зависности од граничног прелаза.
На неким локацијама путници ће бити регистровани према пуној ЕЕС процедури, укључујући узимање биометријских података, док на појединим проблематичним тачкама власти могу користити предвиђене флексибилне или резервне процедуре када настану технички или организациони проблеми.
Због тога путници не би требало да рачунају да ће поступак бити исти на сваком аеродрому или граничном прелазу.
За држављане Босне и Херцеговине ЕЕС је посебно важан јер БиХ није чланица Европске уније.
Систем се односи на држављане трећих земаља који путују на кратки боравак до 90 дана у било којем периоду од 180 дана у шенгенски простор, под условима прописаним правилима система. ЕЕС евидентира њихове уласке и изласке и повезује их са биометријским подацима.
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Приликом првог регистровања путника узима се фотографија лица и отисци прстију, док се каснији уласци и изласци евидентирају у систему.
Грађани БиХ који имају одговарајућу дозволу боравка или дугорочну визу коју је издала земља која користи ЕЕС, под одређеним условима нису обухваћени регистрацијом.
Управо су могућа чекања један од разлога због којих су поједине државе тражиле додатну флексибилност.
Европска комисија наводи да је ЕЕС током постепеног увођења углавном функционисао, али признаје да су поједине државе имале проблеме са инфраструктуром, самоуслужним системима, капацитетом за регистрацију биометрије и саобраћајним шпицама.
Због тога ће наредни период показати колико ће различита брзина примјене на појединим локацијама утицати на путнике.
Упркос одлагањима на појединим локацијама, ЕЕС није укинут нити је његова примјена суспендована у цијелом Шенгену.
Европска комисија потврђује да је систем потпуно оперативан од 10. априла 2026. године на спољним шенгенским границама.
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Зато путници из БиХ који планирају путовање у земље Шенгена и даље треба да рачунају на ЕЕС регистрацију, посебно ако први пут улазе у систем, преноси "Бука".
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