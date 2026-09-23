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Затвор у Бањалуци набавља 1.700 кока носиља

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23.09.2026 15:17

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Јато смеђих кокошака у затвореном простору.
Фото: Will Kirk/Pexels

Казнено-поправни завод Бањалука - Привредна јединица Туњице објавио је јавну набавку у којој тражи коке носиље старости 18. недјеља.

У позиву, у који је "Рапорт" имао увид, Управа затвора тражи коке носиље Хибрид Лохманн.

Према јавном позиву, КПЗ Бањалука тражи 1.700 кока носиља, а укупна цијена с урачунатим ПДВ-ом износи 34.914 марака.

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Коке носиље се набављају за потребе затвореника. Иначе, цијена једне коке носиље на интернету креће се од 20 марака па надаље.

Наводи се да су коке носиље старости 18. недјеља Хибрид Лохман робусне, мирног карактера и веома лаке за држање.

Одлично се сналазе у различитим системима узгоја, укључујући подни, слободан и кавезни простор, пише "Бука".

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Тагови :

Туњице

Затвор

КПЗ Бањалука

кокоши

Кокошке

Коке носиље

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