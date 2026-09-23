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Свакодневне навике које могу изазваи срчани удар: Обратите пажњу

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23.09.2026 16:09

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Фото: Marta Branco/Pexels

Годинама се црвено месо и путер понекад криве као кривци који доприносе настанку срчаних обољења. Али све више доказа указује на другог кривца који може наштетити кардиоваскуларном здрављу.

Већина нас није свјесна и никада не би помислила да би то могао бити разлог срчаних удара који се повећавају из секунде у секунду. Модерна храна и начин живота тихо поткопавају способност тијела да производи азотни оксид, молекул који је неопходан за одржавање функционалности крвних судова и здравља срца.

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Др Ерик Берг, обучени стручњак за добробит и аутор бестселера, упозорава како потенцијално смањење азотног оксида може значајно довести до срчаног удара.

Шта је азот‑оксид и зашто је важан

Азот‑оксид опушта крвне судове, побољшава циркулацију и штити од стварања наслага; смањење његове производње води до повишеног притиска, већег ризика од можданог удара и срчаног удара.

Рафинисани шећер и прерађена брашна

Честа конзумација рафинисаног шећера и бијелог брашна брзо подиже ниво шећера у крви, изазива упалу у зидовима крвних судова и повећава оксидативни стрес, што нарушава ендотел и смањује стварање азот‑оксида.

Биљна рафинисана уља и пржена храна

Сунцокретово, кукурузно и сојино уље, често кориштена у брзој храни, садрже нездраве масне киселине и лако оксидирају при загријавању; дуготрајна употреба повезана је са хроничном упалом и смањењем еластичности артерија.

Пушење и е‑цигарете

Дим из цигарета и испарења из вејпинг уређаја разарају ендотел и уништавају постојеће молекуле азот‑оксида, а пушачи показују значајно нижи ниво азот‑оксида и већу учесталост васкуларних болести.

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Антисептичке водице за уста

Нека антисептичка средства за испирање уста уништавају бактерије које из хране претварају нитрате у азот‑оксид; свакодневна употреба јаких антибактеријских водица може смањити ниво азот‑оксида и подићи крвни притисак.

Како подржати здрав ниво азот‑оксида

Љекари савјетују смањење рафинисаних шећера и прерађених угљених хидрата, избјегавање индустријски рафинисаних уља, престанак пушења и опрез при свакодневној употреби јаких антисептика за уста; уз то препоручују исхрану богату природним изворима нитрата и антиоксидансима који подржавају ендотел и производњу азот‑оксида

(Крстарица)

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Тагови :

срчани удар

здравље

здрава исхрана

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