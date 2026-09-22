Једу се у мањим количина: Ово јесење воће чисти цријева попут метле

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Кесица сувих шљива од 20 грама и тањир свјежих од 200 грама нису иста ствар, иако већина нас мисли да јесу. Шљиве могу да подстакну рад цријева и олакшају њихово пражњење, али је важно колико их и на који начин једемо.
Шљиве су богате влакнима и сорбитолом, па могу да подстакну варење и олакшају пражњење цријева, посебно код затвора. Љекари савјетују да се једу цијеле, са кором и након прања, јер се тако уноси више влакана и антиоксиданаса.
Препоручена порција свјежих шљива је од 150 до 200 грама, док се суве једу у мањим количинама због већег садржаја шећера и калорија. Шљиве су једно од најкарактеристичнијих јесењих воћа, а осим влакана садрже антиоксидансе, витамине и минерале.
Савјети
Из куће тјерају мир и новац: На ова 3 мјеста никада не треба држати со
Било да их једете свјеже или сушене, могу допринијети здравом варењу и лако се уклапају у уравнотежену исхрану. Ендокринолог Андра Наку говорила је о здравственим предностима шљива, али и о препорученој дневној количини.
Величина порције и изабрани облик су важни, посебно за људе који треба да прате ниво глукозе у крви, јер сушене шљиве садрже концентрисанију количину природних шећера и имају више калорија.
Једна од најважнијих предности шљива јесте висок садржај дијететских влакана. Порција од 100 грама садржи приближно 1,4 до 1,5 грама влакана, што може допринијети дужем осјећају ситости и подржати правилно варење. Влакна су истовремено храна за корисне бактерије у цријевима и помажу одржавању равнотеже цријевне микробиоте.
Шљиве су познате и по позитивним ефектима на цријевни транзит. Између осталог, садрже сорбитол, једињење које може подстаћи рад цријева и бити корисно људима који пате од затвора.
Због тога се ово воће, и свјеже и сушено, често налази у препорукама за исхрану која подржава варење. Сличан закључак доноси и преглед објављен у часопису "Alimentary Pharmacology & Therapeutics", који указује на то да суве шљиве могу помоћи код отежаног пражњења цријева.
Друга предност шљива јесте садржај антиоксиданаса, прије свега полифенола и антоцијанина. Ова једињења помажу у заштити ћелија од оксидативног стреса. Антоцијанини су уједно пигменти који тамним сортама шљива дају интензивну боју.
Што се тиче нутритивне вриједности, ово воће је извор витамина Ц, витамина К и калијума. Уз то има мало калорија – 100 грама садржи приближно 50 килокалорија, па се лако уклапа у уравнотежену исхрану, објаснила је др Андра Наку.
Колико шљива можете да поједете
Количина воћа коју поједете важна је за укупан унос шећера и калорија, па стручњаци препоручују умјерене порције, нарочито особама које морају да воде рачуна о нивоу глукозе у крви.
Порција свјежих шљива од 150 до 200 грама може бити одлична ужина. Могу се јести свјеже између оброка, додати доручку или укључити у десерт послије главног јела, савјетује љекар.
Стручњаци препоручују и да се шљиве једу са кором, након темељног прања, јер се тако повећава унос влакана и антиоксиданаса. Особе које контролишу ниво глукозе у крви треба да обрате пажњу на величину порције, као и на то како се воће уклапа у остатак оброка.
Како шљиве сазријевају, постају слађе. Њихов утицај на ниво шећера у крви ипак зависи од поједене количине, састава оброка и одговора самог организма. За већи унос влакана и спорију апсорпцију шећера препоручује се да се конзумирају цијеле, а не цијеђене.
Суве шљиве су практична замјена за свјеже воће, али са њима треба бити умјерен. Током сушења вода испарава, па се природни шећери концентришу, а расте и број калорија по јединици тежине.
Зато се суве шљиве препоручују у мањим порцијама. Типична порција је око 20 грама, што је довољно да искористите њихове нутритивне предности без претјеривања са шећером и калорија, пише Крстарица.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
2 ч0
Здравље
22 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
3 д0
Најновије
Најчитаније
18
20
18
13
18
12
18
03
17
59
Тренутно на програму