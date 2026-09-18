Најгора храна за јетру: Ових пет намирница и пића треба избјегавати

Аутор:АТВ редакција
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Прекомјерна конзумација неких уобичајених намирница може временом довести до оштећења јетре. Заслађена пића, пржена храна, прерађено месо, рафинисане житарице и алкохол могу допринијети накупљању масти у јетри, што представља озбиљан здравствени ризик.
Смањење уноса ових намирница важан је корак за очување здравља овог виталног органа, пише „Итингвел“.
Нутрициониста Енди Де Сантис објашњава да накупљање масти у ћелијама јетре може постати опасно. Иако генетика код неких људи има улогу, истиче како су инсулинска резистенција и неравнотежа цријевног микробиома важни покретачи болести.
Без обзира на то да ли желите да заштитите здраву јетру или да помогнете повлачењу болести у раној фази, први корак је ограничити намирнице које је највише оптерећују.
Иако јетра може да поднесе повремено газирано пиће, редовна конзумација сокова, енергетских напитака и заслађених кафа оставља посљедице. Сви додати шећери оптерећују јетру, али пића заслађена фруктозом могу бити посебно проблематична.
„Заслађена пића са високим удјелом фруктозе могу да подстакну стварање масти у јетри, што узрокује упалу и инсулинску резистенцију“, каже нутриционисткиња Витни Стјуарт.
Једно мање истраживање показало је да пића заслађена фруктозом или сахарозом, која се састоји од глукозе и фруктозе, повећавају стварање масних киселина у јетри. Занимљиво је да чиста глукоза није имала такав ефекат, чак ни код здравих мушкараца. Већина газираних пића, осим дијеталних варијанти са алтернативним заслађивачима, садржи мјешавину фруктозе и глукозе.
Редовна конзумација брзе хране повезана је са лошијим квалитетом исхране, али може и директно да утиче на јетру, нарочито ако оброк укључује помфрит. Пржена храна често садржи много калорија и засићених масти које доприносе накупљању масноћа у јетри, а пржене скробне намирнице могле би да имају још већи негативан утицај.
Пржењем скробне хране, попут кромпирића, на високим температурама могу настати штетна једињења попут акриламида. Иако клинички докази још нису коначни, лабораторијска истраживања и студије на животињама указују на то да редовна изложеност тим једињењима повећава упалу и оксидативни стрес.
Анализа исхране више од 200.000 одраслих особа открила је да је често једење прженог кромпира повезано са 15 одсто већим ризиком од масне јетре. Умјесто пржења у дубоком уљу, препоручује се печење у рерни или припрема у фритези на врућ ваздух.
Смањење уноса црвеног и прерађеног меса може значајно да помогне у заштити јетре.
„Ултрапрерађено месо попут кобасица, виршли и деликатесних нарезака може да штети здрављу јетре“, истиче нутриционисткиња Лорена Менакер.
Студија која је обухватила готово 1.000 одраслих особа показала је да су испитаници који су јели највише црвеног или прерађеног меса имали отприлике три пута веће изгледе за развој масне јетре у поређењу са онима који су га јели најмање.
Научници претпостављају да комбинација нитрита, нитрата и хем-гвожђа у тим намирницама може да повећа оксидативни стрес и инсулинску резистенцију. Притом улогу имају и високе количине засићених масти и натријума. Ако често једете црвено и прерађено месо, покушајте да барем неколико порција недјељно замијените немасном живином, рибом или махунаркама.
Већи унос интегралних житарица повезује се са нижим ризиком од рака и болести јетре, али нису сви угљени хидрати исти. Рафинисањем житарица, које се налазе у пецивима, кексу, бијелом хљебу, тјестенини и пиринчу, уклањају се влакна, а често им се додају и шећери.
Прекомјеран унос таквих угљених хидрата подстиче накупљање масти у јетри, што се може примијетити већ након недјељу дана.
Претходно наведене намирнице повећавају ризик од метаболички узроковане масне јетре, док алкохол може да оштети овај орган на два начина. Он може да изазове оштећења и сам по себи, чак и без других фактора ризика.
Болест јетре повезана са алкохолом један је од главних узрока рака јетре, хепатитиса, цирозе и отказивања јетре. Током метаболизма, алкохол се у тијелу разграђује у токсична једињења која директно оштећују јетрено ткиво. Уз хроничну конзумацију, та оштећења временом могу постати неповратна.
Иако се чаша или двије могу чинити безопаснима, свака количина алкохола представља додатно оптерећење за јетру. Истраживања показују да конзумација око два до три и по стандардна пића дневно током пет година може да доведе до алкохолне болести јетре. Ризик расте са количином и трајањем конзумације.
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