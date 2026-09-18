Путин: Русију је немогуће застрашити

Аутор:АТВ редакција
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Кијев је починио још један злочин нападом на стамбени објекат у Запорошкој области, у којем је погинула Јелена Астањина, предсједник локалне изборне комисије, рекао је руски предсједник Владимир Путин.
Путин је током говора на сједници Војно-индустријске комисије истакао да Кијев чини све како би спријечио мир и преговоре.
"Није јасно зашто то уопште раде – да би нас застрашили? Свима је очигледно да је то немогуће", рекао је Путин, преноси Срна.
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