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Путин: Русију је немогуће застрашити

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18.09.2026 21:09

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Владимир Путин
Фото: Таnjug/АP/Gavriil Grigorov/Sputnik

Кијев је починио још један злочин нападом на стамбени објекат у Запорошкој области, у којем је погинула Јелена Астањина, предсједник локалне изборне комисије, рекао је руски предсједник Владимир Путин.

Путин је током говора на сједници Војно-индустријске комисије истакао да Кијев чини све како би спријечио мир и преговоре.

"Није јасно зашто то уопште раде – да би нас застрашили? Свима је очигледно да је то немогуће", рекао је Путин, преноси Срна.

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Тагови :

Русија

Владимир Путин

Кијев

Украјина

Москва

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