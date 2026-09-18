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"Европа улази у нову енергетску кризу"

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18.09.2026 20:10

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"Европа улази у нову енергетску кризу"

Европа улази у нову енергетску кризу од које ће највише трпјети земље централног дијела континента, изјавио је чешки министар индустрије и трговине Карел Хавличек.

"Ратови у Украјини и на Блиском истоку доводе до наглог раста цијена", рекао је Хавличек на међународној конференцији о енергетској безбједности у Прагу.

Хавличек је енергетску кризу повезао са растом берзанских цијена енергената, преноси чешка новинска агенција ЧТК.

Он је подсјетио да су велепродајне цијене гаса у Европи достигле максимум од краја 2022. године.

Хавличек је рекао да је Европа направила грешке и пребрзо увела одређене промјене.

"Због тога смо изгубили 20 година. Биће потребно нешто мање времена да се ситуација поправи. Морамо да стабилизујемо Европу смањењем зависности и стварањем нових извора енергије", додао је Хавличек.

Он је додао да чешка Влада спремна да одреди максималне цијене електричне енергије за произвођаче и добављаче у случају даљег раста цијена на тржишту енергената.

"Ова мјера неће утицати на државни буџет", напоменуо је Хавличек, преноси Срна.

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Тагови :

Русија

Европска унија

енергетска криза

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