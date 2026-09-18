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Земљотрес јачине 4,8 степени погодио Чиле

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18.09.2026 19:31

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Испуцала земља усљед земљотреса
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Земљотрес магнитуде 4,8 степени по Рихтеровој скали погодио је данас Чиле, саопштено је из Европско-медитеранског сеизмолошког центра.

Земљотрес је регистрован недалеко од Сантјага, главног града Чилеа.

Епицентар је био на дубини од 98 километара. Друге информације за сада нису познате, преноси Срна.

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Тагови :

Земљотрес

Чиле

Рихтерова скала

потрес

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