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Ајкула раскомадала пливача пред купачима у Аустралији

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18.09.2026 18:45

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Ајкуле или морски пси (Selachimorpha) су кичмењаци из групе рушљориба
Фото: pexels/Elianne Dipp

Један мушкарац изгубио је живот након што га је раскомадала ајкула док је пливао на популарној плажи у савезној држави Западна Аустралија.

Ово је посљедњи у низу сличних инцидената са ајкулама у овој земљи, а догодио се свега неколико дана након што је један сурфер постао жртва напада у истој савезној држави.

Полиција Западне Аустралије саопштила је да су службе прве помоћи позване због инцидента повезаног са ајкулом у мору испред плаже Соренто око 10.30 часова ујутру.

„Пријављено је да је ајкула напала пливача док је пливао у мору недалеко од обале“, навела је полиција, преносе аустралијски медији.

Власти су покренуле опсежну потрагу из ваздуха и са мора, али је пливач преминуо од посљедица напада, наводи се у саопштењу.

Плажа Соренто је популарно мјесто за купање и удаљена је око 20 километара од Перта. Локални савјет саопштио је да је након напада затворио за купаче све плаже које су у његовој надлежности.

Мушкарац је нападнут на око 50 метара од обале, наводе аустралијски медији. Медицинска сестра која се затекла на мјесту догађаја рекла је листу „Сиднеј морнинг хералд“ да је видјела како је ајкула „раскомадала“ мушкарца и „бацала га тамо-амо као рибу“.

Други очевидац рекао је државној телевизијској мрежи АБЦ да је видио крв у води након напада.

Инцидент се догодио неколико дана након напада на 56-годишњег сурфера на плажи Гленфилд, више од 400 километара сјеверно од Перта.

Како се наводи, мушкарац је у нападу изгубио ногу. Од почетка године, у Аустралији су забиљежена четири смртоносна напада ајкула, од којих су се два догодила у водама испред западних обала земље.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Ајкула

Аустралија

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