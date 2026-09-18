Нови рекорд цијене дизела: Галон никад скупљи

Аутор:АТВ редакција
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Просјечна цијена дизел-горива у Сједињеним Државама повећана је на 6,44 долара по галону /око 3,8 литара/, чиме је постављен нови рекорд, саопштено је из Америчког аутомобилског савеза.
Претходни историјски максимум забиљежен је током љета 2022. године, када су цијене у просјеку достигле 5,85 долара по галону. Та граница је премашена 4. септембра, а цијена је од тада наставила да расте.
У Калифорнији, гдје је гориво скупље од националног просјека, цијена дизела премашила је 8,39 долара.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је раније да је глобални раст цијене дизела првенствено узрокован сукобом Русије и Украјине, а не Ираном.
САД и Израел покренули су нападе 28. фебруара на циљеве у Ирану, који је узвратио ударима.
Ескалација сукоба готово је зауставила поморски саобраћај кроз Ормуски мореуз, кључну руту за снабдијевање глобалног тржишта нафтом и течним природним гасом.
Након тога цијене горива су порасле у већини земаља, подсјећа РИА Новости.
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