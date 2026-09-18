Logo

Нови рекорд цијене дизела: Галон никад скупљи

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
18.09.2026 17:23

Коментари:

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Просјечна цијена дизел-горива у Сједињеним Државама повећана је на 6,44 долара по галону /око 3,8 литара/, чиме је постављен нови рекорд, саопштено је из Америчког аутомобилског савеза.

Претходни историјски максимум забиљежен је током љета 2022. године, када су цијене у просјеку достигле 5,85 долара по галону. Та граница је премашена 4. септембра, а цијена је од тада наставила да расте.

У Калифорнији, гдје је гориво скупље од националног просјека, цијена дизела премашила је 8,39 долара.

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је раније да је глобални раст цијене дизела првенствено узрокован сукобом Русије и Украјине, а не Ираном.

САД и Израел покренули су нападе 28. фебруара на циљеве у Ирану, који је узвратио ударима.

Ескалација сукоба готово је зауставила поморски саобраћај кроз Ормуски мореуз, кључну руту за снабдијевање глобалног тржишта нафтом и течним природним гасом.

Након тога цијене горива су порасле у већини земаља, подсјећа РИА Новости.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дизел цијена

гориво

Америка

Ормуски мореуз

Иран

Сукоб

Коментари (0)

Више из рубрике

Шокантан снимак насиља у вртићу: Дјечака (4) шутирали вршњаци

Свијет

Шокантан снимак насиља у вртићу: Дјечака (4) шутирали вршњаци

1 ч

0
"Не може се погријешити": Ево како је Путин гласао на изборима у Русији

Свијет

"Не може се погријешити": Ево како је Путин гласао на изборима у Русији

2 ч

0
Турска премјестила специјалну бригаду са 2.000 командоса на обалу насупрот Грчкој

Свијет

Турска премјестила специјалну бригаду са 2.000 командоса на обалу насупрот Грчкој

2 ч

0
Москва Русија Кремљ престоница главни град руска федерација

Свијет

Москва проширила списак званичника којима је забрањен улазак у Русију

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

45

Јамал о расизму: Црнац сам, не узнемирава ме кад ми неко то каже

18

45

Ајкула раскомадала пливача пред купачима у Аустралији

18

35

Масмедиологија на Балкану: Све је исто само њега нема

18

18

Будимир: Јемељанеко - велики пријатељ Српске, Србије и Срба

18

18

Нови Ајфон 18 модели распродани, остали они од 6.800 КМ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима