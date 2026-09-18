Зељковић: Ако је возило на гумама трамвај, онда Станивуковић Градску кућу може назвати Бијелом кућом

Аутор:АТВ редакција
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Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољиб Зељковић рекао је да је Бањалуци потребан модернији, поузданији и квалитетнији јавни превоз и да никада није био против нових технологија нити озбиљних покушаја за рјешавање проблем саобраћаја у граду.
Зељковић је навео да је модернизација једно, а сасвим друго када се од Бањалуке поново прави сцена за политички спектакл.
- Драшко Станивуковић се, послије пола године интензивног бављења републичким амбицијама, коначно сјетио и града чији је градоначелник. Волио бих да могу да кажем да је то добра вијест. Нажалост, поново је изабрао да од Бањалуке направи позорницу, овога пута за експеримент који је прво назван трамвајем, а тек онда смо почели да сазнајемо шта заправо долази - рекао је Зељковић.
Он је истакао да је невероватно да се, возило које се креће на гуменим точковима градским путевима којим се крећу и аутобуси и аутомобили, без класичних шина, грађанима представљено као трамвај.
- По тој логици, ако је довољно нешто другачије назвати да би оно то постало, Станивуковић сутра може Градску кућу преименовати у Бијелу Кућу, Версај или Кремљ - рекао је Зељковић.
Он је истакао да је управо то проблем политике која превише вјерује у слику, назив и представу, а премало у систем.
- Саобраћајни стручњаци већ упозоравају на оно што је сваком возачу у Бањалуци лако разумљиво. Ако ово возило нема свој издвојени коридор, оно ће стајати у истој гужви у којој данас стоје аутобуси и аутомобили - појаснио је Зељковић.
Он је поручио да грађани заслужују одговоре на многа питања.
- Шта за милионе марака добијамо што данас немамо? Колико кошта једно возило? Колико кошта цијели систем? Колико кошта његово прилагођавање Бањалуци? - упитао је Зељковић.
Остаје, каже, нејасно да ли су потребне посебне траке, колико кошта тестирање и ко га плаћа, као и гдје је стручна анализа која показује да је управо ово најбоље рјешење за град?
Посебно забрињава, како је навео, што и људи из Градске управе говоре да за овај систем постоје питања домаћих прописа која тек треба рјешавати.
- Дакле, прво смо добили политичку најаву, затим возило, а тек онда треба да уређујемо прописе и провјеравамо да ли је цијела ствар примјењива у нашем граду. Мислим да озбиљан град ради обрнуто. Прво утврди проблем, онда пита струку, направи студију, израчуна колико све кошта, припреми инфраструктуру и прописе, па тек онда купује возило.
Још је, каже, теже разумјети овакав ред приоритета када истовремено имамо новац Републике Српске намијењен изградњи нових вртића, хиљаде родитеља којима мјесто за дијете треба данас и пројекте који чекају да Градска управа заврши свој дио посла.
Зељковић указује да за вртиће нема довољно времена да се заврше документација и процедуре, али да има за експеримент који треба да изгледа спектакуларно у изборној кампањи.
- Ту је суштина проблема. Не спорим да треба пробати нове технологије. Ако тестирање покаже да овај систем заиста смањује гужве, да је финансијски оправдан и да је најбоље рјешење за Бањалуку, први ћу подржати добру идеју. Али Бањалука не смије бити лабораторија нечије политичке кампање - поручио је Зељковић.
Он је указао да град није "Инстаграм" профил, а јавни превоз сценографија, као и да пет, десет или 20 милиона КМ нису реквизити за фотографију.
- Годинама говорим да Бањалуци треба озбиљан систем јавног превоза, више реда у саобраћају, боља повезаност насеља, гараже, паркинг мјеста и рјешења због којих ће грађанину бити једноставније да остави аутомобил и користи јавни превоз - рекао је Зељковић.
Он је истакао да је то озбиљна реформа.
- Довођење једног атрактивног возила да би Бањалука била тест полигон за њега није реформа само зато што га Станивуковић назива трамвајем - закључио је Зељковић.
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