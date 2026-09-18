Пожар у кафићу у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучки ватрогасци током јучерашњег дана имали су неколико интервенција међу којима је и гашење пожара у кафићу "Сагитариус".
Ватрогасци су од 04.16 у улици Драгише Васића гасили пожар у кафићу.
Ватрогасци су прво у 09.55 уклањали стабла у улици Симе Матавуља, а затим су у 16.40 скидали лим са зграде у улици Краља Петра Другог, а од 19 часова до поноћи обезбјеђивали су концерт у дворани Борик.
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