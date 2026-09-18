Вишковић: Данас положене прве тоне асфалта на ауто-путу на страни Српске

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Вршилац дужности директора "Аутопутева Републике Српске" Радован Вишковић изјавио је да ће до краја мјесеца бити завршен приступни пут који ће повезати магистралу од Бијељине према граничном прелазу Рача са ауто-путем како би нови мост на Сави и прелаз били у пуном капацитету од половине октобра.
Вишковић је изјавио да су данас положене прве тоне асфалта на ауто-путу Рача-Бијељина на страни Републике Српске.
"Данас је кренуло асфалтирање дијела ауто-пута, а са тиме ће у пакету ићи и приступни пут од готово 700 метара, који ће прихватити саобраћај из правца Србије", рекао је Вишковић новинарима на градилишту ауто-птуа Бијељина-Рача.
Он је навео да је завршено 60 одсто ауто-пута од Раче до Бијељине у дужини од 20 километара, те да је до сада уложено негдје око 135 милиона КМ.
Вишковић је подсјетио да Србија половином октобра жели да отвори свој дио ауто-пута од Кузмина до Раче и интегрисани гранични прелаз.
"То не би функционисало док не буде завршен пут на дијелу Републике Српске, због чега смо одлучили да урадимо овај приступни", рекао је Вишковић.
Он је навео да су жељели да у истом термину буде отворено бар 7,5 километара ауто-пута до Броца, али да, нажалост, нису успјели у томе.
"У разговору са извођачима из `Интеграла` добили смо увјеравања да би до нове године требало да имамо тих 7,5 километара пута до петље Бродац. Све зависи од временских прилика", навео је Вишковић.
Када је ријеч о раду "Аутопутева Српске", Вишковић је рекао да са поносом може да констатује да на данашњи дан немају никаква дуговања.
"Новац у овом моменту није проблем, него услови на радилишту у претходних мјесец, два. Била је висока температура, радници су били онемогућени да у пуном капацитету раде свој посао", појаснио је Вишковић.
Он је рекао да ће урадити све да би нови интегрисани гранични прелази и нови мост већ од половине октобра био у пуној функцији.
Вишковић је навео да ће стари прелази имати само погранични карактер, остаће у функцији, али искључиво за људе који ту живе и неће више имати међународни статус као до сад.
Томислав Миљевић одговорни руководилац радова изјавио је да су на овој дионици у изгrадњи два моста, да су до сада уграђена више од два милиона кубика насипа и да су данас почели асфалтирање.
Надзорни инжењер Младен Петровић рекао је да је квалитет неупитан када је ријеч о објектима и траси, преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
18
45
18
45
18
35
18
18
18
18
Тренутно на програму