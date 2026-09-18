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Министарство издало саопштење: Истиче рок за подношење захтјева

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18.09.2026 10:10

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Министарство издало саопштење: Истиче рок за подношење захтјева
Фото: Mikhail Nilov/Pexels

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске обавјештава привредне субјекте да у петак, 18. септембра 2026. године, истиче рок за подношење захтјева за подстицај за повећање плате радника.

Право на подстицај могу остварити привредна друштва и предузетници који су у обрачунском периоду од 1. јануара до 31. децембра 2025. године повећали плате запослених и испуњавају услове прописане Законом о подстицајима у привреди Републике Српске.

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Захтјев се подноси електронски, путем апликације "е-Подстицај", која се налази на интернет страници Министарства привреде и предузетништва, као и у писаној форми.

Електронски поднесен захтјев са додијељеним бар-кодом потребно је одштампати, потписати и доставити Министарству привреде и предузетништва.

Закључно са данашњим даном, електронским путем поднесено је 884 захтјева, док је у писаној форми запримљено 661 захтјев.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Министарство привреде и предузетништва

веће плате

Подстицаји

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