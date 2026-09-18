Logo

У тешкој саобраћајној несрећи повријеђене двије особе: Аутомобил слетио са пута

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
18.09.2026 11:47

Коментари:

0
Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

На регионалном путу ''444'', у мјесту Вранкамен, општина Вареш јуче око 10 часова, десила се саобраћајна несрећа када је аутомобил марке Голф слетио с коловоза.

Њиме је управљала С.Х.-А., рођена 1995. године, из Илијаша, док се у возилу као сапутник налазило лице Х.Х., 1993. године, из Високог.

Учионица

Свијет

Три ученика погинула у пуцњави у школи: Више њих повријеђено

Том приликом возач С.Х.-А. је задобила лаке тјелесне повреде, док је лице Х.Х. задобило тешке тјелесне повреде констатоване у Кантоналној болници Зеница.

Извршен је увиђај од стране службеника ПС Бреза, која наставља активности на документовању наведене саобраћајне незгоде.

(Аваз)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вареш

Саобраћајна несрећа

Полиција

Коментари (0)

Прочитајте више

Воз

Занимљивости

Купили стари вагон из 1934. и направили дом: Данас од тога добро зарађују

3 ч

0
Пилот са слушалицама на ушима управља авионом.

Регион

Пао авион у Хрватској, све хитне службе на терену

3 ч

0
Полиција МУП РС Бањалука

Хроника

Бањалучани осумњичени за пљачку манастира и храма

3 ч

0
Старија жена у црвеној јакни разговара преко паметног телефона.

Градови и општине

Не насједајте на превару путем телефона: Више жена у граду у Српској примило узнемирујуће позиве

4 ч

0

Више из рубрике

Полиција МУП РС Бањалука

Хроника

Бањалучани осумњичени за пљачку манастира и храма

3 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Ухапшен због сумње да је помагао осумњиченом за убиство брата

4 ч

0
Украдене моторке

Хроника

Бањалучани ухапшени због крађе моторки

4 ч

0
Хапшење у Требињу због слања пријетећих порука

Хроника

Хапшење у Требињу због слања пријетећих порука

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

56

Огласило се тужилаштво о хапшењу одбјеглог поштара Стипе Јукића

14

55

Пожар на Чврсници и даље гори: Потребан ангажман канадера и хеликоптера

14

50

Медији: Ауто из Бећировићеве пратње имао стравичан удес, он није ни стао

14

43

Мотоциклиста погинуо у тешкој несрећи: Други задобио повреде

14

41

Центар за развој села тражи исплате од Града Бањалука

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима