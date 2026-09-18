У тешкој саобраћајној несрећи повријеђене двије особе: Аутомобил слетио са пута

Аутор:АТВ редакција
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На регионалном путу ''444'', у мјесту Вранкамен, општина Вареш јуче око 10 часова, десила се саобраћајна несрећа када је аутомобил марке Голф слетио с коловоза.
Њиме је управљала С.Х.-А., рођена 1995. године, из Илијаша, док се у возилу као сапутник налазило лице Х.Х., 1993. године, из Високог.
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Том приликом возач С.Х.-А. је задобила лаке тјелесне повреде, док је лице Х.Х. задобило тешке тјелесне повреде констатоване у Кантоналној болници Зеница.
Извршен је увиђај од стране службеника ПС Бреза, која наставља активности на документовању наведене саобраћајне незгоде.
(Аваз)
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