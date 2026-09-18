Хапшење у Требињу због слања пријетећих порука

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Полицијске станице Требиње су лишили слободе лице иницијала А.К. због постојања основа сумње да је починило кривична дјела: „Оштећење и одузимање туђе ствари“ из члана а240. став 1. и „Угрожавање сигурности“ из члана 150. став 1. Кривичног законика Републике Српске.
Лице се сумњичи да је оштетило улазна врата на стану, као и да је послало више пријетећих порука које су изазвале осјећај угрожености по живот и тијело.
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