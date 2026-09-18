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Милан Станковић током каријере одлучио да напусти Гранд, а ево ко му је платио дуг од 50.000 евра

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18.09.2026 10:30

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Милан Станковић пјевач из Србије
Фото: Screenshot / YouTube

Фолкерка Рада Манојловић својевремено је исплатила чак 50.000 евра "Гранд" продукцији како би њен тадашњи дечко Милан Станковић могао да раскине уговор и настави самосталну каријеру.

О томе је раније говорио некадашњи директор "Гранда", покојни Саша Поповић.

Према ријечима Поповића, Милан Станковић је одлуку о одласку донио изненада, непосредно након учешћа на Евровизији 2010. године. Саша Поповић се присјетио да је Милан заказао састанак у његовој канцеларији и изричито захтијевао раскид. Продукција је у том тренутку у њега уложила огроман труд, рекламни простор, комплетан албум од 8 пјесама, а у плану је био и нови албум који је прије 13 година требало да кошта 100.000 евра. Због тога је Поповићу и данас несхватљиво шта га је навело на тај корак.

Цијели дуг је коштао 50.000 евра

Како је уговор био нерјешив без плаћања пенала на сваких шест мјесеци, Милан је ангажовао адвокате. Цјелокупну финансијску обавезу од 50.000 евра на себе је преузела Рада Манојловић, чиме је уговор званично раскинут.

Упркос великој подршци и финансијској помоћи коју му је пружила, веза Раде и Милана није опстала. Пјевачица је открила да се током везе осјетила више као мајка него партнерка, као и да се временом заљубила у другог мушкарца. Признала је да јој је раскид пао изузетно тешко и да ју је у том периоду изједао јак осјећај кривице.

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Килограм овог 'шумског блага' достиже цијену од 5.000 евра

Иначе, Милан Станковић се недавно огласио након дуге медијске илегале, преноси Блиц.

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Тагови :

Милан Станковић

Пјевач

Звезде Гранда

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