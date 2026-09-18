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Фицо: Запад тражи изговор за велики сукоб између НАТО-а и Русије

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18.09.2026 11:39

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Словачки премијер Роберт Фицо присуствује састанку са руским предсједником Владимиром Путином у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.
Фото: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Европа се опасно приближава директном сукобу НАТО-а и Русије, упозорио је словачки премијер Роберт Фицо, оптуживши Запад да тражи изговор за велики сукоб двије стране.

"Веома сам забринут што они само траже изговор за велики сукоб између НАТО-а и Русије", написао је Фицо на "Фејсбуку", уз видео-обраћање прије пута у Украјину гдје треба да се састане са украјинским предсједником Владимиром Зеленским и неколико европских лидера.

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Осврћући се на сукоб у Украјини, Фицо је рекао да су непријатељства измакла контроли, оптуживши европске земље да користе ратнохушкачку реторику, за коју је рекао да носи ризик од увлачења континента у шири рат.

"Ситуација никада није била тако озбиљна и напета када је ријеч о могућности паневропског сукоба као што је сада", рекао је он.

Фицо је упозорио да би Братислава могла бити изложена притиску НАТО-а да пошаље трупе уколико буде активиран члан пет, односно клаузула о колективној одбрани која се примјењује у случају напада на једну од чланица Алијансе.

"Може ли неко да замисли да му кажу да припреми 5.000, 10.000 војника, који би негдје отишли да се боре? Не знамо с ким, зашто нити који је разлог. Не желим да Словачка буде дио било каквог војног сукоба због неког члана пет", нагласио је Фицо.

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Он је додао да ће, као премијер, учинити све у његовој моћи да осигура да Словачка никада не буде увучена у рат.

(Срна)

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Тагови :

Роберт Фицо

Европа

НАТО

Словачка

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