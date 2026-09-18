Фицо: Запад тражи изговор за велики сукоб између НАТО-а и Русије

Аутор:АТВ редакција
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Европа се опасно приближава директном сукобу НАТО-а и Русије, упозорио је словачки премијер Роберт Фицо, оптуживши Запад да тражи изговор за велики сукоб двије стране.
"Веома сам забринут што они само траже изговор за велики сукоб између НАТО-а и Русије", написао је Фицо на "Фејсбуку", уз видео-обраћање прије пута у Украјину гдје треба да се састане са украјинским предсједником Владимиром Зеленским и неколико европских лидера.
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Осврћући се на сукоб у Украјини, Фицо је рекао да су непријатељства измакла контроли, оптуживши европске земље да користе ратнохушкачку реторику, за коју је рекао да носи ризик од увлачења континента у шири рат.
"Ситуација никада није била тако озбиљна и напета када је ријеч о могућности паневропског сукоба као што је сада", рекао је он.
Фицо је упозорио да би Братислава могла бити изложена притиску НАТО-а да пошаље трупе уколико буде активиран члан пет, односно клаузула о колективној одбрани која се примјењује у случају напада на једну од чланица Алијансе.
"Може ли неко да замисли да му кажу да припреми 5.000, 10.000 војника, који би негдје отишли да се боре? Не знамо с ким, зашто нити који је разлог. Не желим да Словачка буде дио било каквог војног сукоба због неког члана пет", нагласио је Фицо.
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Он је додао да ће, као премијер, учинити све у његовој моћи да осигура да Словачка никада не буде увучена у рат.
(Срна)
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