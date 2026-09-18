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Обиљежавање 31 године од одбране сјеверозападних граница Српске

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18.09.2026 11:24

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Бројне делегације положиле су данас вијенце и цвијеће на спомен-обиљежје у Туњици код Новог Града поводом 31 године од одбране сјеверозападних граница Републике Српске од хрватске агресије 1995. године.
Фото: АТВ

У Новом Граду се данас, у организацији Одбора Владе за његовање традиције ослободилачких ратова, обиљежава 31 година од одбране сјеверозападних граница Републике Српске од хрватске агресије.

У насељу Туњице служен је парастос и положени вијенци и цвијеће на Споменик цивилним жртвама у Градском парку и Централни споменик погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата у Новом Граду.

Помену у насељу Туњице присуствовали су предсједник Републике Српске Синиша Каран, министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић и предсједник Предсједништва Борачке организације Републике Српске Милован Гагић.

Обиљежавање организује Одбор за његовање традиције ослободилачких ратова Владе Републике Српске.

Напад Хрватске војске на општину Нови Град почео је 18. септембра 1995. године у 9.25 часова и током два дана офанзиве погинуло је 57 лица, 37 цивила, 18 војника и два припадника МУП-а, а рањено је 17 цивила, три војника и један припадник МУП-а.

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Припадници Војске Републике Српске успјели су 19. септембра 1995. године потиснути Хрватску војску преко Уне.

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Тагови :

Нови Град

служен парастос

Одбрамбено-отаџбински рат

положени вијенци

сјећање

погинули борци

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