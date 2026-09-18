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Селак - Вујић: Сарадњом министарстава правде до веће правне сигурности у Српској и Србији

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18.09.2026 10:55

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Министри правде Републике Српске и Србије Горан Селак и Ненад Вујић састали су се данас у Бањалуци.
Фото: Уступљена фотографија

Министар правде у Влади Републике Српске Горан Селак састао се данас, у Бањалуци са министром правде у Влади Републике Србије Ненадом Вујићем.

Током сусрета министри су разговарали о кључним питањима од заједничког интереса, са посебним акцентом на унапређење правосудне сарадње, размјену стручних искустава, те јачање партнерства у области нотаријата и међусобног признавања правосудних испита.

На састанку је потврђен континуитет и висок интензитет сарадње два министарства, која кроз заједничке пројекте и оперативни рад доноси конкретну добробит грађанима са обје стране Дрине.

Министар Селак је изразио задовољство динамиком између два министарства, истичући да бројни састанци, у протеклој години, свједоче о посвећености оперативном раду и високом интензитету односа.

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"Данашњи сусрет је много више од протокола – он је наставак наше заједничке мисије и реализација обавеза које произлазе из Споразума о специјалним и паралелним везама, као и историјских закључака Свесрпског сабора. Током године смо се састали неколико пута и вјерујем да смо, по броју састанака у том периоду, два министра која су имала највише састанака у оквиру сарадње између Србије и Републике Српске. Наша дужност и највећа мотивација јесте да договоре са највишег нивоа преточимо у конкретна дјела која мијењају ствари набоље", рекао је министар Селак.

Министар правде у Влади Републике Србије Ненад Вујић најавио је одржавање састанака с циљем размјене искустава о функционисању надзора над радом судске и тужилачке управе, система , који већ успјешно функционише у Републици Србији, а који је од ове године је званично уведен и у Републици Српској с намјером да се унаприједи ефикасност, транспарентност и организација правосудних институција.

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"Ускоро ћемо организовати радне састанке како бисмо са колегама из Републике Српске подијелили досадашња искуства и праксе у примјени новог система надyора над радом судске и тужилачке управе. Будући да Србија већ има развијен и стабилан модел", изјавио је министар Вујић.

На састанку је закључено да ће министарства правде Републике Српске и Републике Србије и у наредном периоду наставити рад истим темпом, заснован на принципима професионализма, одговорности и посвећености унапређењу правосудних система, с циљем јачања институционалне стабилности и владавине права у интересу грађана са обје стране Дрине.

"Када институције Републике Српске и Србије раде заједно, вођене јасном визијом и слогом, посебно у области правосуђа, резултат је већа правна сигурност, ефикаснија заштита права и боља будућност за све наше грађане. Овакви сусрети нас покрећу да градимо још чвршће мостове знања и сарадње", поручио је министар Селак.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Горан Селак

Ненад Вујић

министарство правде

Србија

безбједност

Република Српска

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