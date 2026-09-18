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Путин продужио руски ембарго за бројне земље, укључена и Црна Гора

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18.09.2026 11:54

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Владимир Путин
Фото: Tanjug/Alexander Kazakov, Kremlin, Photo via AP

Предсједник Русије Владимир Путин продужио је забрану увоза одређених прехрамбених производа из бројних земаља до краја 2028. године, укључујући Црну Гору, која је први пут уведена као одговор на санкције Москви након присаједињења Крима 2014. године.

У указу објављеном на интернет страници Кремља наведена су ограничења која се односе на увоз из Украјине, ЕУ, Велике Британије, Норвешке, као и Албаније, Црне Горе, Исланда и Лихтенштајна. Мјере обухватају производе као што су месо, морски плодови, млијечни производи, воће и поврће.

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Москва је многе од наведених земаља званично прогласила непријатељским, због поступака њихових власти према Русији, те руској имовини и држављанима у тим државама.

Из Москве наводе да је ембарго допринио повећању домаће производње и привукао више брендова из незападних и пријатељских земаља, попут Србије и држава БРИКС-а, преноси "Раша тудеј".

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

Црна Гора

Ембарго

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