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Руска војска пробија посљедње линије одбране: Почеле борбе у предграђима Харкова

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18.09.2026 12:48

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Руски војници се спремају да испале бацач граната према украјинским положајима на неоткривеној локацији у Украјини.
Фото: Tanjug/AP

Ситуација у Харковској области добила је нову динамику након операције руских снага чији је циљ био да се украјинске јединице доведу у окружење.

Руска команда тврди да противничка страна није очекивала такав развој догађаја и да је због тога закаснила са реакцијом.

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Командант 71. гардијске моторизоване стрељачке дивизије руске групације "Сјевер", пуковник Роман Шкроба, изјавио је да украјинска команда није била спремна за операцију окружења својих јединица у Харковској области.

"Непријатељ није мислио да ћемо извести ову операцију. Највјероватније није мислио. Сада је већ почео да размишља о томе, али је касно", рекао је Шкроба.

Припреме трајале недјељу дана

Припреме за операцију, како је објаснио, трајале су приближно недјељу дана. Током тог периода руска команда успостављала је координацију између јединица и одређивала снаге које ће извршавати постављене задатке.

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Истовремено је рачунато колико ће људства бити потребно за операцију. Посебно је одређивано које јединице треба непосредно да учествују у јуришним дејствима, а које ће имати задатак да се учврсте на заузетим положајима.

Шкроба је изнио и податак о размјерама подручја на којем се, по његовим тврдњама, налазе окружене украјинске јединице. Ријеч је о територији већој од 400 квадратних километара у Харковској области.

Руске снаге сада су, према његовим ријечима, добиле задатак да формирани харковски "котао" подјеле на више дијелова. Шкроба је тај план описао поређењем са сјечењем пите на комаде.

Након поделе окруженог подручја, предвиђено је да руске јединице појединачно очисте сваки његов дио од припадника Оружаних снага Украјине.

Тиме би операција из фазе окружења прешла у фазу раздвајања украјинских јединица и заузимања појединачних дијелова територије.

(Ало)

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Тагови :

Русија

Украјина

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