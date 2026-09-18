Нашао благо у библиотеци: Пронађен фрагмент Хомерове "Одисеје" стар 1.700 године

Аутор:АТВ редакција
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Истраживач Универзитета Радбоуд у Холандији Марк де Креј пронашао је изузетно риједак фрагмент Хомерове "Одисеје", стар око 1.700 година, између страница једне књиге у библиотеци.
Де Креј је фрагмент открио прије око двије године током истраживања и припреме за објављивање древних рукописа који се чувају на Универзитету у Утрехту, али је универзитет откриће објавио тек ове недјеље, преноси ЦБС.
Мали комад папира пронађен је у збирци ранохришћанских рукописа коју је Универзитет у Утрехту набавио средином 20. вијека.
Истраживачи су у почетку претпостављали да потиче из седмог вијека, али је Де Креј, наставник грчког језика, препознао текст и утврдио да је ријеч о дијелу Хомерове “Одисеје”.
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Универзитет је утврдио да фрагмент датира из око 300. године нове ере и да у свијету постоји свега око 30 сличних фрагмената.
Претпоставља се да је потицао из џепног издања цијелог епа, које је припадало особи која је живјела у египатској оази Фајум.
Фрагмент је приближно величине карте за играње, промијенио је боју и има мрље од влаге, а текст је исписан са обје стране.
Дио је 12. пјевања “Одисеје”, у којем Одисеј приповиједа како његови изгладњели морнари једу говеда посвећена богу Сунца, Аполону.
Де Креј је навео да чињеница да је фрагмент пронађен управо из тог дијела књиге има смисла, јер се књиге највише хабају споља, односно од корица према средини.
"Свако ко учи грчки учи Хомера", рекао је Де Креј за холандску телевизију Утрехт, додајући да свој посао доживљава као “лов на благо”, преноси Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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