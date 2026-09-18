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Свештеник одбио да држи опијело: Објаснио да једну ствар црква не дозвољава

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18.09.2026 13:23

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Свештеник
Фото: Pexels/Photo by Zsolt Bodnár

Губитак блиске особе један је од најтежих тренутака за породицу, а тада се, поред туге, често отварају и питања о сахрани и вјерским обичајима. Једно од њих посебно може да изненади људе који нису упознати са правилима Цркве - шта се догађа ако преминула особа није била крштена?

Породица може жељети свештеника на сахрани и црквено опијело, али ће одговор у том случају бити негативан. Теолог Александар Ђурђевић објаснио је због чега свештеник не обавља опијело над особом која за живота није била крштена.

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Зашто свештеник не може да служи оијпело?

Разлог се налази у значењу самог крштења.

Према објашњењу теолога, човјек крштењем постаје члан Цркве. Ако особа током живота није крштена, није ни постала њен члан, па се над њом након смрти не обавља црквено опијело.

Ђурђевић каже да му се људи обраћају управо у оваквим ситуацијама. Дешава се да породица након смрти мајке, оца или другог блиског члана који није био крштен пита да ли ипак постоји могућност да неки свештеник обави опијело.

Како објашњава, одговор је негативан и то није питање личне одлуке једног свештеника, већ црквеног правила.

Да ли породица ипак може да се моли?

Ипак, то не значи да породица не може да се моли за преминулу особу.

Теолог наглашава да људи не могу да знају какво је стање нечије душе након смрти нити да доносе коначан суд о томе.

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Према његовим ријечима, посљедња ријеч припада Богу, а разлози због којих неко током живота није био крштен могу бити различити.

Зато, иако се некрштеној особи не служи црквено опијело, њени најближи могу да је се сјећају у својим личним молитвама и да се надају најбољем.

Управо је разлика између црквеног обреда и личне молитве оно што многи не знају све док се са овим питањем не сусретну у сопственој породици.

(ЖенаБлиц)

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Тагови :

Црква

свештеник

опијело

православље

обичаји

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