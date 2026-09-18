Медвјед у близини школе изазвао страх

Аутор:АТВ редакција
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Појава медвједа у непосредној близини кућа и Подручне основне школе у Корчи (Тарчин) подигла је на ноге локалну заједницу у Хаџићима.
Док Општина, школа, ловачко друштво и невладин сектор властитим снагама хитно постављају ограде и камере како би заштитили дјецу, са састанка који је одржан јуче послата је оштра и директна порука вишим нивоима власти: локална заједница више неће толерисати пасивност, пребацивање одговорности и игнорисање опасности од стране надлежних институција које су законски дужне и плаћене да рјешавају ове проблеме.
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Иако су Општина Хаџићи, на челу с начелником Елдаром Чомором, и Ресурсни центар за околиш (РЕЦ БиХ) кроз пројекат "ЛАЈФ ДинПин Бер" одмах реаговали и осигурали средства за хитно постављање дрвених и електричних заштитних ограда око подручне школе у Корчи и у насељу Касатићи, те набавку камера за праћење дивљачи, присутни стручњаци и локални званичници јасно су поручили да је систем заказао тамо гдје је најпотребнији.
"Локална заједница не може и не смије сама носити терет оваквих кризних ситуација. Захтијевамо хитан одговор, јасне процедуре и конкретно поступање надлежних министарстава. Вријеме за бирократију је истекло, тражимо координисан и ефикасан систем дјеловања одмах", оштро је поручио начелник Чомор.
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Директор ОШ "Хилми еф. Шарић", Кемал Јапалак, упозорио је да је међу родитељима и наставним особљем оправдано завладала паника те је отворено прст усмјерио према вишим нивоима власти.
"Док ми на терену чинимо све да обезбиједимо школски простор у Корчи, потпуно је изостао правовремен одговор и конкретнија реакција надлежних министарстава. Захтијевамо да се хитно укључе у рјешавање проблема у оквиру својих надлежности прије него што буде прекасно", рекао је, преноси "Радиосарајево".
Помоћник министра привреде КС Кемал Старогорчић каже да постоји пуна спремност Министарства да пружи сву потребну оперативну и системску подршку у пословима за које је одговорно. Старогорчић је истакао да рјешавање овог проблема захтијева заједнички рад свих нивоа власти, али је указао и на дубље узроке све чешће појаве дивљих животиња у насељеним мјестима.
Учесници састанка су се усагласили да су медвједи и друге велике звијери узнемирени и потиснути из својих природних станишта, првенствено због све интензивније градње, сјече шума, пожара, нарушавања природне равнотеже и моторизованих активности у природи.
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Животиње губе мир и изворе хране у дивљини, док их са друге стране у близину кућа привлачи лакше доступна храна усљед непрописног одлагања отпада и дивљих депонија.
Због тога је закључено да се, уз хитне безбједносне мјере, мора хитно радити и на подизању свијести становништва о правилном управљању отпадом како се ризик од блиских сусрета не би додатно повећавао.
Да се проблем не може ријешити ад-хок методама и без учешћа оних који примају плате за управљање овим секторима, потврдио је и проф. др Јасмин Омерагић са Ветеринарског факултета у Сарајеву. Он је нагласио да управљање конфликтом између људи и великих звијери захтијева институционално координисан приступ ресорних министарстава од којих се мора ултимативно захтијевати јасна реакција и успостављање система, а не препуштање терета локалним заједницама.
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Ловачко друштво "Бјелашница", на челу с Мирсадом Медићем, већ је на терену и пружа пуну оперативну подршку. Постављање камера и континуирани мониторинг који они проводе биће кључни за прикупљање поузданих података о кретању животиња и планирање даљих стручних корака.
Хаџићи су покретањем процедуре за улазак у концепт Бер Смарт Комјунити показали спремност да буду прва заједница у БиХ која системски развија превентивне мјере и моделе сигурног суживота, али од државе и виших нивои власти захтијевају да одмах оправдају свој буџет, активно изађу на терен и преузму законску одговорност за дугорочну сигурност грађана и њихове дјеце.
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