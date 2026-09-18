Не насједајте на превару путем телефона: Више жена у граду у Српској примило узнемирујуће позиве

Аутор:АТВ редакција
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Више старијих жена са подручја Тилаве у Источном Новом Сарајеву јуче је добило узнемирујуће позиве непознатих особа. Речено им је, наводи "Lukavicaonline", да су им ћерке страдале у саобраћајној несрећи и да хитно морају донијети 50 хиљада евра, злато или друге вриједности.
"У супротном мораће им одсјећи ногу", наводи се у објави на поменутом порталу.
"Једна од позваних била је и моја бака. Ради се о старијим госпођама које су се због ових позива веома уплашиле", наводи се у истој објави.
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Познати су и бројеви са којих су позиви упућивани, а један од два броја је и румунски. 063678XXX, 0040732228XXX. Покушали смо назвати наведене бројеве, на локални број оператер је саопштио да је ограничен приступ, а на број у Румунији не звони уопште.
Случај је пријављен полицији, а из ПУ Источно Сарајево за АТВ су потврдили да су запримили пријаве и да поступају по њима.
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