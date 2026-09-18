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Ухапшен због сумње да је помагао осумњиченом за убиство брата

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18.09.2026 10:34

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Фото: Ron Lach/Pexels

Полиција Тузланског кантона ухапсила је Х.К. (33) због сумње да је помагао Е.С. (44) осумњиченом за убиство рођеног брата.

Убиство се догодило 2. маја ове године када је како се сумња, Е.С. из Тузле усмртио брата Е.С. (42).

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"Након прикупљених доказа који су указивали да је починилац овог кривичног дјела након почињења имао помагача, под надзором поступајућег тужиоца Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона и по Наредби Општинског суда у Тузли извршили претресање породичне куће, пословних простора, возила и других објеката корисника Х.К.(1993) из Тузле, којом приликом су пронађени предмети коју су тражени наредбом, као и други предмети који се доводе у везу са почињењем кривичних дјела", саопштено је из МУП-а Тузланског кантона.

Ухапшени ће након криминалистичке обраде уз Извјештај са доказима, у складу са одредбама Закона о кривичном поступку ФБиХ бити предат у надлежност Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона.

Подсјећамо, 2. маја навече у тузланском насељу Миладије убијен је Елдин Селимовић, а за овај злочин осумњичен је његов брат Елвис насељу.

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Како се сумња Елвис је тешко ранио Елдина који је убрзо подлегао повредама.

Након убиства осумњичени је побјегао, али је убрзо пронађен и ухапшен.

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Тагови :

Убиство

Тузла

хапшење

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