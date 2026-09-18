Бањалучани ухапшени због крађе моторки

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Полицијске станице Омарска су идентификовали и у сарадњи са полицијским службеницима Полицијске станице Поткозарје ухапсили су С.Н, Л.К. и Н.Г, сви са подручја Бањалуке, због постојања основа сумње да су у Омарској починили кривично дјело "Крађа".
Наведена лица се сумњиче да су почетком септембра мјесеца ове године из помоћног објекта у кругу фирме у Омарској отуђили моторне тестере и алат, укупне вриједности око 4.500 КМ.
Током криминалистичке обраде отуђени предмети су пронађени и враћени власнику.
У току је рад на комплетирању предмета након ћега ће се Окружном јавном тужилаштву Приједор против осумњичених С.Н, Л.К. и Н.Г. доставити извјештај за почињено кривично дјело „Крађа“.
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