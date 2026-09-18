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Бањалучани ухапшени због крађе моторки

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18.09.2026 10:12

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Украдене моторке
Фото: Уступљена фотографија

Полицијски службеници Полицијске станице Омарска су идентификовали и у сарадњи са полицијским службеницима Полицијске станице Поткозарје ухапсили су С.Н, Л.К. и Н.Г, сви са подручја Бањалуке, због постојања основа сумње да су у Омарској починили кривично дјело "Крађа".

Наведена лица се сумњиче да су почетком септембра мјесеца ове године из помоћног објекта у кругу фирме у Омарској отуђили моторне тестере и алат, укупне вриједности око 4.500 КМ.

Током криминалистичке обраде отуђени предмети су пронађени и враћени власнику.

У току је рад на комплетирању предмета након ћега ће се Окружном јавном тужилаштву Приједор против осумњичених С.Н, Л.К. и Н.Г. доставити извјештај за почињено кривично дјело „Крађа“.

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Таг :

Крађа

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