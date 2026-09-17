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Ово је радник Жељезница ФБиХ који је данас погинуо радећи уз пругу

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17.09.2026 21:01

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Ово је радник Жељезница ФБиХ који је данас погинуо радећи уз пругу
Фото: Facebook

Радник Жељезница ФБиХ Нисвет Чајлаковић погинуо је данас у тешкој несрећи на подручју Јелина–Врандук код Зенице.

Чајлаковић је, како се наводи, страдао током извођења радова на одржавању земљишта уз жељезничку пругу.

У једном тренутку док је руковао моторном пилом је пао и дошло је до самоповређивања. Повреде су биле веома тешке те је Чајлаковић преминуо на мјесту усљед обилног крварења.

Несрећа је потресла Чајлаковићеве колеге, као и све који су га познавали.

На мјесту несреће обављен је увиђај, а надлежни органи утврђују околности под којима је дошло до несреће.

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Тагови :

жељезница

Зеница

погибија

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