Ово је радник Жељезница ФБиХ који је данас погинуо радећи уз пругу

Аутор:АТВ редакција
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Радник Жељезница ФБиХ Нисвет Чајлаковић погинуо је данас у тешкој несрећи на подручју Јелина–Врандук код Зенице.
Чајлаковић је, како се наводи, страдао током извођења радова на одржавању земљишта уз жељезничку пругу.
У једном тренутку док је руковао моторном пилом је пао и дошло је до самоповређивања. Повреде су биле веома тешке те је Чајлаковић преминуо на мјесту усљед обилног крварења.
Несрећа је потресла Чајлаковићеве колеге, као и све који су га познавали.
На мјесту несреће обављен је увиђај, а надлежни органи утврђују околности под којима је дошло до несреће.
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