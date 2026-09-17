Након Хрватске и Њемачке, ова ЕУ земља близу најцрњег сценарија

Аутор:АТВ редакција
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Пораст цијене горива, посебно дизела, забрињава грађане Аустрије, а експерти више не искључују могућност да цијена дизела достигне и три евра по литру.
У уторак послије подне је цијена дизела достигла ниво од 2,30 евра, преноси БлицБизнис.
Предсједник Удружења трговаца енергентима у Привредној комори Јирген Рот рекао је за ОРФ да је још прије пар седмица био увјерен да ни у ком случају цена дизела неће достићи три евра, али из данашње перспективе то се више не може искључити.
Рот је указао да је, уз то, влада Аустрије предвидела више мјера за идућу годину, које ће донијети додатни порески терет.
Према његовим ријечима, трговци енергентима не профитирају од рекордног нивоа цијене горива. Њихов интерес би био да гориво буде јефтиније, јер је маржа по литри, која износи неколико центи, увијек иста било да је цијена 2,20 или 1,50 евра, објаснио је Рот.
Истакао је да продавци енергената највише желе да цијене на међународном нивоу поново падну и додао да би тада тај пад одмах пренијети на потрошаче.
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Главни профитери ове кризе, према економисти Јерну Клајнерту су произвођачи, посебно у регионима који нису погођени кризом, као и прерађивачи који даље продају гориво.
Према његовим ријечима због тога треба на европском нивоу тежити ка увођењу пореза на прекомјерну добит, који би држава могла искористити тиме што би вратила новца потрошачима.
Послије бензина, и дизел је у Њемачкој достигао највишу цену до сада. Литар дизела је у сриједу у просеку коштао 2,453 евра, што је 0,6 центи више од претходног рекорда из априла, саопштио је ауто-мото клуб АДАЦ.
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Бензин је већ данима на историјском максимуму. У сриједу је пети дан заредом оборио рекорд и достигао 2,314 евра по литру, пише дпа.
Цијене горива су изузетно високе од почетка рата у Ирану крајем фебруара, а од краја августа поново су снажно порасле.
Дизел је тренутно готово 71 цент скупљи него посљедњег дана прије избијања рата, док је бензин Е10 поскупио за скоро 54 цента. Када се урачуна инфлација, гориво је, међутим, у прошлости већ било скупље.
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