Трка са временом на фронту, Руси силовито нападају кључни град

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Руска војска концентрише офанзиву на град Добропиље у Донбасу у трци са временом пре јесенског погоршања услова на бојишту. Главни циљ је ући у градске четврти пре опадања лишћа које руским снагама сада пружа заклон за напредовање, пише ЕУ обзервер.
Одбрану на овом кључном дијелу бојишта води генерал Денис Прокопенко, командант 1. корпуса Азов, кога је недавно предсједник Володимир Зеленски именовао једним од команданата одбране Донбаса. Прокопенко је ове недјеље преузео команду над групацијом снага Азов и задужен је за подручје код Добропиље.
Други кључни командант је генерал Андриј Билецки, који води 3. армијски корпус и одговоран је за сјевернији одсјек фронта. Његове снаге су ове недјеље ослободиле село сјеверно од Лимана.
Прокопенко је ситуацију код Добропиље описао као изузетно тешку. Фронт је дуг око 30 километара, а на њему се украјински браниоци супротстављају трима руским армијама: 8., 41. и 51. армији. Тамо су распоређене и 76. ваздушно-десантна дивизија и јединице морнаричке пјешадије. Према његовим ријечима, Украјинци су у великом бројчаном заостатку. "Сразмера је отприлике један према шест у људству, снагама и средствима које непријатељ користи", изјавио је Прокопенко, а преноси агенција Интерфакс.
Руси покушавају да дођу до града прије него што опадање лишћа смањи могућности за прикривено кретање пјешадије, што би им омогућило вођење уличних борби. Сличну тактику успјешно су примијенили у Покровску прије годину дана. Високи приоритет овог правца потврђује и концентрација снага, укључујући и трећину свих руских посада система за дронове Рубикон.
"Сви добро знају шта је Рубикон", рекао је Прокопенко и објаснио да се ради о најефикаснијем руском центру за обуку оператера дронова који украјинским снагама наноси велике проблеме.
Руске снаге покушавају да се пробију довољно дубоко да директно угрозе украјинске оператере. Прокопенко наводи да на ширем подручју фронта свакодневно напада око 200 руских војника и да их је тешко све зауставити.
Упркос притиску, руске снаге трпе знатне губитке. "Према нашим процјенама, руске јединице су на фронту код Добропиље губиле 123 војника дневно у јулу и 135 у августу", рекао је Прокопенко. То значи да се отприлике десетина укупних дневних руских губитака односи на овај дио бојишта.
Ситуацију је на Телеграму коментарисао и украјински војник под псеудонимом Офицер, који је написао: "Машина за млевење меса ради пуном паром".
Русија је, према Прокопенку, модификовала своје тенкове активном заштитом и електронским системима за борбу против дронова. "Када на интернету видите тенк како гори, сигурно га је погодило много више од три дрона. 51., 41. и 8. армија припремају своју оклопну технику за јесен", рекао је.
Тешку ситуацију потврђује и Дмитро Давиденко, наредник у батаљону Слобода Националне гарде. За Суспилне је изјавио да су се руски покушаји пробоја на овом правцу знатно појачали посљедњих недјеља.
"Непријатељ се уз огромне губитке покушава пробити у град. Користе вегетацију као заклон како би прикупили снаге за период лошијег времена и смањене видљивости", рекао је Давиденко. И он сматра да руске снаге желе да борбе пренесу у градске улице током јесени и зиме.
Руски притисак на Добропиље може се повезати са украјинским успесима северно од Лимана. Руске снаге, како наводе аналитичари, оклијевају да покрену директан напад на Краматорск и Славјанск због очекиваних великих губитака.
Умјесто тога, покушали су да окруже ту урбану агломерацију. Украјинско напредовање на сјеверу закомпликовало је тај план, због чега је успјех код Добропиља постао још важнији. Заузимање града омогућило би им да Краматорск и Славјанск покушају да окруже са јужне стране.
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