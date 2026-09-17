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Мерц ће проћи као Кир Стармер

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17.09.2026 20:21

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Мерц ће проћи као Кир Стармер
Фото: Tanjug/AP/Markus Schreiber

Специјални изасланик руског предсједника за стране инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев изразио је увјерење да ће њемачки канцелар Фридрих Мерц ускоро поднијети оставку.

Коментар Дмитријева на “Иксу” био је одговор на објаву новинара “Велта” Холгера Чепица, у којој је навео да Мерца подржава 10 одсто Нијемаца, што је његов најнижи рејтинг до сада.

Дмитријев је рекао да ће Мерц проћи као бивши британски премијер Кир Стармер, који се раније повукао због пада популарности.

Јавна расправа о томе да ли ће Мерц поднијети оставку почела је након што његова странка Хришћанско-демократска унија /ЦДУ/ није успјела да побиједи ни у једној изборној јединици на покрајинским изборима у Саксонија-Анхалт, на којима је тријумфовала десничарска Алтернатива за Њемачку.

Иако је разочаран резултатом, Мерц је ипак рекао да вјерује да ЦДУ може поново остварити политички успјех.

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Тагови :

Фридрих Мерц

Русија

Дмитриј Медведев

Њемачка

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