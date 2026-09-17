Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Специјални изасланик руског предсједника за стране инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев изразио је увјерење да ће њемачки канцелар Фридрих Мерц ускоро поднијети оставку.
Коментар Дмитријева на “Иксу” био је одговор на објаву новинара “Велта” Холгера Чепица, у којој је навео да Мерца подржава 10 одсто Нијемаца, што је његов најнижи рејтинг до сада.
Дмитријев је рекао да ће Мерц проћи као бивши британски премијер Кир Стармер, који се раније повукао због пада популарности.
Јавна расправа о томе да ли ће Мерц поднијети оставку почела је након што његова странка Хришћанско-демократска унија /ЦДУ/ није успјела да побиједи ни у једној изборној јединици на покрајинским изборима у Саксонија-Анхалт, на којима је тријумфовала десничарска Алтернатива за Њемачку.
Иако је разочаран резултатом, Мерц је ипак рекао да вјерује да ЦДУ може поново остварити политички успјех.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму