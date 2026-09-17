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Трамп: Морам донијети велику одлуку

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17.09.2026 19:55

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Предсједник Доналд Трамп говори током скупа са републиканским законодавцима у Ружичастом врту Бијеле куће, у сриједу, 2. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да се "суочава са великом одлуком о томе да ли да уништи ирански режим или да тежи окончању сукоба".

Трамп је у интервјуу за портал "Аксиос" рекао да очекује да ће од регионалних савезника на предстојећем састанку УН чути мишљења о томе какви би требало да буду наредни кораци у рату.

Он је навео да је Иран и даље у "директном контакту" са САД и нагласио да Иранци и даље желе постизање договора.

Трамп је изразио задовољство што ниједан брод није отпловио ка Ирану откако је уведена поморска блокада.

- Покушали су, а ми смо их дигли у ваздух - истакао је Трамп.

Амерички предсједник је најавио да би се могао састати са израелским премијером Бењамином Нетанјахуом у Њујорку наредне седмице, објавио је портал "Баха", а преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Израел

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