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Међу погинулима у авионској несрећи у Алпима и милионер

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17.09.2026 17:48

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Мирно алпско језеро окружено величанственим планинама у Бур-Сен-Морису, Француска
Фото: pexels/PHILIPPE SERRAND

Британски бизнисмен и милионер, директор инжењерске компаније Овејн Дејвис (55), налазио се у авиону "Цирус СР22Т" који се срушио у близини града Лојкербада, у швајцарским Алпима, пише Дејли Мејл.

У несрећи која се догодила у уторак погинуле су још двије особе, међу којима је још један Британац.

Оца двоје дјеце, компанија Амкану, коју је водио, описала је као "незаустављиву силу" и "веома доброг пријатеља".

Дејвис је 2000. године преузео вођење компаније са седиштем у Бари Порту, у Јужном Велсу, коју је 1975. основао његов отац Спенсер Дејвис, ОБЕ.

Из компаније су се од директора опростили саопштењем

"Био је познато лице у фабрици, незаустављива сила, ментор и, за многе људе који су значајан дио свог радног вијека провели у Амкану, веома добар пријатељ. Изнад свега, био је супруг, отац и деда.

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Постојала је још једна страна Овејна за коју нису сви знали. Волио је да лети. Овејн је био искусан пилот, а авијација је била његова искрена страст - технички, друштвено и једноставно због слободе и уживања које му је пружала.", пише у саопштењу и додаје се:

"Имао је велики круг пријатеља у авијатичарској заједници и летео би својим хеликоптером кад год би му се указала прилика. Није од тога правио велику ствар. Заправо, многи људи који су га познавали професионално можда никада нису знали колико му је авијација била важна. У тренутку несреће, Овејн је путовао као путник, заједно са двојицом својих најближих пријатеља. Околности његове смрти су поражавајуће, али летење је било нешто што је Овејну током живота доносило огромну срећу."

Посљедње ријечи саопштења су биле посебно емотивне.

"Овејн је био цјењен. Био је поштован. Понекад је уливао страхопоштовање. Био је изузетно брижан. Био је супруг, отац, деда, син, ментор, лидер и пријатељ... И недостајаће нам више него што можемо да изразимо."

Из Амкану су додали да је Дејвис био "поносни Велшанин и говорио је велшки језик", као и да је од 2017. године био повереник добротворне организације Wales Air Ambulance.

Званичници су саопштили да је авион полетио са аеродрома Сион у долини Роне, а да се око 10 минута касније срушио на падину планине. Ватрогасци, полиција и спасилачке екипе у хеликоптерима изашли су на место несреће, али узрок пада за сада није познат.

Истрагу води Швајцарски одбор за безбједност саобраћаја, док полиција кантона Вале и Канцеларија државног тужилаштва такође спроводе истрагу.

Британско Министарство спољних послова потврдило је да "пружа подршку породицама двојице британских држављана који су погинули у Швајцарској".

(телеграф)

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Тагови :

пад авиона

Срушио се авион

Алпи

милионер

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