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Авион пао поред кућа, погинуло двоје дјеце, двије особе критично

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06.09.2026 10:11

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Авион пао поред кућа, погинуло двоје дјеце, двије особе критично
Фото: Facebook / Fresno County Sheriff's Office

Двоје дјеце погинуло је, а двије одрасле особе тешко су повријеђене у паду авиона у Калифорнији.

Једномоторни авион срушио се у суботу нешто прије 14 сати у близини аеродрома "Sierra Sky Park Airport" код Фресна. Након пада летјелица се запалила на обали ријеке Сан Хоакин, пише Сан.

На мјесто несреће одмах су упућене полицијске и ватрогасне екипе.

Ватрогасци су се борили с великим пожаром и густим стубовима црног дима како би спријечили ширење ватре према оближњим кућама.

У авиону су се у тренутку несреће налазиле четири особе – двоје дјеце и двије одрасле особе. Дјеца су проглашена мртвима на мјесту несреће, док су двије одрасле особе с тешким повредама превезене у болницу.

Према првим информацијама, њихово стање је критично. Околности због којих је авион пао засад нису познате, а надлежне службе би требало да утврде узрок несреће, преноси Нет.хр.

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Тагови :

пао авион

калифорнија

несрећа

авион

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