Тукао радника на бензинској пумпи, сви стајали и гледали: Предложен притвор за младића из Требиња

Аутор:АТВ редакција
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Окружно јавно тужилаштво у Требињу предложило је притвор за младића из овог града који је претукао радника бензинске пумпе.
"Окружно јавно тужилаштво у Требињу је, дана 5. септембра 2026. године, поднијело Основном суду у Требињу Приједлог за одређивање мјере притвора против лица А.Т. (2007) из Требиња због сумње да је починио кривично дјело Спречавање службеног лица у вршењу службене радње из члана 306. став 3. у вези са ставом 1. Кривичног законика Републике Српске, у стицају са кривичним дјелом Насилничко понашање из члана 362. став 1. Кривичног законика Републике Српске и кривичним дјелом Тјелесна повреда из члана 131. став 2. истог Законика", наводе из ОЈТ Требиње.
Како је АТВ раније писао, ради се о Алекси Тасовцу који је у тренутку напада био у алкохолисаном стању.
"Наведено лице се сумњичи да је 31. августа 2026. године у Требињу вршењем насиља значајније угрозио спокојство грађана и опасним оруђем подобним да тијело тешко повриједи и здравље тешко наруши другог тјелесно повриједио, а затим примјеном силе и пријетњом да ће непосредно употријебити силу спријечио службена лица приликом вршења послова безбједности и лишења слободе извршиоца кривичног дјела", наводе из ОЈТ Требиње и додају:
"Разлози за предлагање мјере притвора састоје се у томе да постоје околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело или да ће довршити покушано кривично дјело или да ће учинити кривично дјело којим пријети, а за та кривична дјела може се изрећи казна затвора од три године или тежа казна и (Члан 197. став 1. тачка в) Закона о кривичном поступку РС)."
Подсјећамо, требињска полиција ухапсила младића који је на бруталан начин претукао радника бензинске пумпе.
Радник, И.М. је због добијених повреда лица смјештен у ЈЗУ Свети Архиђакон Стефан - 9. јануар. Полиција је након добијања пријаве врло брзо идентификовала и ухапсила осумњиченог, а о случају је обавијештено тужилаштво.
Детаљније о нападу прочитајте на ОВОМ линк.
Хроника
Дрипац тукао радника у Требињу на бензинској пумпи, сви стајали и гледали
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