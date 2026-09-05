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Детаљи тешке несреће код Бијељине: Повријеђен малољетник

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05.09.2026 16:56

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Полиција МУП РС Бањалука
Фото: ATV

Малољетни возач мотоцикла повријеђен је данас у саобраћајној незгоди у Бијељини, речено је Срни у Полицијској управи.

Дежурни љекар није се изјаснио о степену повреда.

Саобраћајна незгода догодила се у 15.20 часова на магистралном путу Бијељина - Тузла у мјесту Угљевичка Обријеж, а учествовао је аутомобил "пасат" којим је управљало лице чији су иницијали М.Ј. и малољетни мотоциклиста.

Због удеса је од 15.30 до 16.00 часова трајала обустава саобраћаја, преноси Срна.

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Тагови :

Бијељина

Угљевик

малољетник

повријеђен мотоциклиста

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