Детаљи тешке несреће код Бијељине: Повријеђен малољетник

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Малољетни возач мотоцикла повријеђен је данас у саобраћајној незгоди у Бијељини, речено је Срни у Полицијској управи.
Дежурни љекар није се изјаснио о степену повреда.
Саобраћајна незгода догодила се у 15.20 часова на магистралном путу Бијељина - Тузла у мјесту Угљевичка Обријеж, а учествовао је аутомобил "пасат" којим је управљало лице чији су иницијали М.Ј. и малољетни мотоциклиста.
Због удеса је од 15.30 до 16.00 часова трајала обустава саобраћаја, преноси Срна.
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