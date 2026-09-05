Српкиње без финала Европског првенства

Аутор:АТВ редакција
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Женска одбојкашка репрезентација Србије поражена је у полуфиналу Европског првенства од домаћина Турске резултатом 3:0.
Србија је пружила солидан отпор фаворизованом домаћину, али није успјела да направи изненађење и пласира се у финале.
Турска је била доминантна у сва три сета и ријешила их је у своју корист са 25:20, 25:18 и 25:20.
Екипа селектора Зорана Терзића бориће се у недјељу за бронзану медаљу.
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