Преминуо Ненад Бајић, млади рукометни тренер из Бањалуке

Аутор:АТВ редакција
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Ненад Бајић, тренер у ОРК "БЛ Бањалука", преминуо је након борбе са болешћу, потврђено је из овог клуба.
"Након годину дана велике и храбре борбе са болешћу, прерано нас је напустио наш тренер, пријатељ и спортски радник Ненад Бајић", наводе из ОРК "БЛ Бањалука"
Ненад је рођен 1987. године. Године 2012. завршио је Факултет физичког васпитања и спорта у Бањој Луци, стекавши звање професора физичког васпитања и спорта.
Свој спортски пут градио је од најмлађих дана. Наступао је за РК Косиг и РК Борац, са којим је прошао све категорије. Од 2010. године био је и спасилац на отвореним водама, несебично помажући и чувајући животе других.
Након завршетка играчке каријере, 2015. године свој спортски пут наставља као тренер у Омладинском рукометном клубу „БЛ“. Ту је оставио неизбрисив траг. Генерације дјеце учио је не само рукомету, већ и дисциплини, упорности, поштењу и животним вриједностима.
"Био је тренер који је знао да вјерује, да охрабри, да пружи руку када је најтеже и да се радује сваком успјеху својих играча као да је његов лични. Данас је тешко пронаћи ријечи које могу описати бол и празнину коју осјећамо. Отишао је прерано човјек великог срца, наш Бајке, али оно што је оставио иза себе наставиће да живи кроз све дјечаке које је тренирао, кроз сваки њихов успјех и кроз успомене које ћемо заувијек носити са собом.
Драги Бајке, хвала ти за сваки тренинг, сваки савјет, сваки осмијех и сву љубав коју си дао нашем клубу и нашој дјеци.
Никада нећеш бити заборављен.
Твоје мјесто у нашој екипи, у нашем клубу и у нашим срцима остаће заувијек празно.
Почивај у миру, драги наш тренеру.
Заувијек ћеш бити дио наше породице", наводе из овог клуба.
"Са великом тугом примили смо вијест да нас је напустио Ненад Бајић – дијете Борца, врхунски спортиста, а прије свега још бољи човјек.
Тих, скроман и добар момак. Човјек којег су красили људскост, поштење и љубав према рукомету.
Тешко је пронаћи праве ријечи за овакав губитак.
Породици Бајић, пријатељима из ОРК „Бања Лука”, гдје је као тренер у протеклих 10 година оставио дубок траг, и свима који су Ненада познавали и вољели упућујемо најискреније саучешће.
Нека ти је лака земља, Ненаде.
Почивај у миру", наводе из Борца.
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