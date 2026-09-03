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Умрла дјевојка (22) која је тешко повријеђена у судару у Витезу

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03.09.2026 22:06

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Амра Даут (22), која је тешке тјелесне повреде задобила у судару четвороцикла и путничког аутомобила у понедјељак у Пословном центру 96 у Витезу, преминула је од задобијених повреда на Клиничком центру Универзитета у Сарајеву (КЦУС).
Фото: Društvene Mreže

Амра Даут (22), која је тешке тјелесне повреде задобила у судару четвороцикла и путничког аутомобила у понедјељак у Пословном центру 96 у Витезу, преминула је од задобијених повреда на Клиничком центру Универзитета у Сарајеву (КЦУС).

Како јавља Витешки.ба, након несреће Амра је хитно превезена у Хрватску болницу "Др. фра Мато Николић" у Новој Билој, гдје је медицински збринута и стабилизована. Због тежине задобијених повреда касније је пребачена на КЦУС, гдје су љекари данима покушавали да јој спасу живот.

Упркос свим напорима, млада Витешчанка је преминула.

Подсјетимо, до несреће је дошло у понедјељак, 31. августа, када су се директно сударили четвороцикл и путничко моторно возило. У саобраћајној несрећи двије женске особе задобиле су тешке тјелесне повреде, док је полицијски увиђај трајао све до јутарњих сати, преноси Аваз.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Амра Даут

Преминула дјевојка

Витез

смрт

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