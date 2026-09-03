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Бјегунац из Србије ухапшен у Бијељини на основу потјернице Интерпола

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03.09.2026 13:41

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Бјегунац из Србије ухапшен у Бијељини на основу потјернице Интерпола
Фото: АТВ

Бијељинска полиција ухапсила је В.Д. из Србије на основу црвене дифузне потјернице Интерпола која је расписана због кривичних дјела из области злоупотребе дрога.

Како сазнаје АТВ ради се о Војину Динићу који је спроведен у Суд БиХ ради даљег поступка.

”Полицијски службеници су приликом контроле В.Д. из Србије пронашли и одузели одређену количину марихуане. Даљим провјерама кроз расположиве базе утврђено је да је Национални централни биро Интерпола Београд за њим расписао потјерницу, због чега је и ухапшен”, саопштила је ПУ Бијељина.

О свему је обавијештен дежурни тужилац који је наложио да се против Дивићма достави извјештај о почињеном кривичном дјелу неовлаштена производња и промет дрогом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Интерполова потјерница

лице с потјернице

Бјегунац

трговина дрогом

хапшење

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