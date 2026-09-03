Бјегунац из Србије ухапшен у Бијељини на основу потјернице Интерпола

Аутор:Огњен Матавуљ
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Бијељинска полиција ухапсила је В.Д. из Србије на основу црвене дифузне потјернице Интерпола која је расписана због кривичних дјела из области злоупотребе дрога.
Како сазнаје АТВ ради се о Војину Динићу који је спроведен у Суд БиХ ради даљег поступка.
”Полицијски службеници су приликом контроле В.Д. из Србије пронашли и одузели одређену количину марихуане. Даљим провјерама кроз расположиве базе утврђено је да је Национални централни биро Интерпола Београд за њим расписао потјерницу, због чега је и ухапшен”, саопштила је ПУ Бијељина.
О свему је обавијештен дежурни тужилац који је наложио да се против Дивићма достави извјештај о почињеном кривичном дјелу неовлаштена производња и промет дрогом.
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