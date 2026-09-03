Срби да не дозволе да их неко испровоцира на дан сахране генерала Младића

Коментари:0
Предсједник Предсједништва Борачке организације Републике Српске Милован Гагић поручио је Србима да не дозволе да их на дан сахране генерала Ратка Младића било ко испровоцира да ураде нешто за шта би могли бити кажњени.
Када је ријеч о поглашењу дана жалости, Гагић је рекао да власти треба да ураде оно што мисле да је најбоље у овом тренутку, али да не препоручује да се учини нешто што би могло направити проблем Српској и што би могло имати лоше посљедице.
"Проглашавање дана жалости је у реду, међутим, имали смо ми проглашавање дана жалост више пута, али смо видјели да то, малтене, нико не поштује. Хајде да покажемо да нам је жао не зато јер је неко прогласио дан жалости, већ јер истински жалимо", навео је Гагић на конференцији за новинаре у Бањалуци.
Гагић је позвао грађане Републике Српске да на дан сахране жале како прописују обичаји Српске православне цркве, те да не иду по кафанама и не слушају разноразну музику или се свађају.
Он је рекао да није потребна одлука било које институције, ни на највишем, ни најнижем нивоу, те је поручио да Срби треба да жале зато што знају да је умро комнадант Војске Републике Српске која је одбранила народ у рату.
Гагић је навео да је генерал Младић стао на чело војске која је спасила Србе од прогона, убистава, и свега што би се неминовно десило јер је познато какве су биле 1941. и 1945. године и све оно што се десило српском народу у прошлом вијеку.
"Ако ћемо одговарати само за историјске чињенице - зато што се српски народ морао организовати послије друга два народа и јер се формирала восјка да би се одбранили од свог зла, а милион је доказа из прошлости шта би нам се десило, онда нека одговарамо", поручио је Гагић.
Он је рекао да Срби не смију да дозволе да тамо негдје, па и у Сарајеву и вани, одлучује о њиховој судбини и њиховим изборима, нарочито избору људи који руководе Републиком Српском од најнижег нивоа до републичког.
"Српски народ мора да одлучује! Вјерујем да ће нас ујединити још више ово што се десило, да ми одлучујемо демократски о томе ко су кандидати, ко ће нас водити, да ће народ изаћи и бирати себи оне које сматра да ће Српску водити у правом смјеру, а не да дозволимо погрешним потезима да неко то искористи и прави нам проблеме", навео је Гагић, преноси Срна.
Република Српска
2 ч4
Република Српска
3 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
16
38
16
25
16
10
16
09
16
06
Тренутно на програму