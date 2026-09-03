Трамп пред одлуком о Ирану: Крај операције или нова ескалација?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп приватно разговара са својим високорангираним помоћницима о могућности проглашења краја операције у Ирану, јавио је "Вол стрит џурнал", позивајући се на неименоване америчке званичнике.
Према писању листа, иако Трамп, наводно, говори да даје предност идеји о завршетку сукоба, он и даље вјерује да ће иранске власти под економским притиском или "пасти" или ће окончати свој нуклеарни програм.
У тексту се истиче да помоћници упозоравају Трампа да би ескалација сукоба са Ираном могла да угрози изгледе републиканаца на изборима у новембру, али да амерички предсједник не разматра посљедице повезане са изборима када доноси одлуке о рату, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Најновије
Најчитаније
16
41
16
40
16
38
16
25
16
10
Тренутно на програму