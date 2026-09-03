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Трамп пред одлуком о Ирану: Крај операције или нова ескалација?

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03.09.2026 15:09

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Предсједник Доналд Трамп слуша док новинар поставља питање у Овалном кабинету Бијеле куће, понедјељак, 31. августа 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Предсједник САД Доналд Трамп приватно разговара са својим високорангираним помоћницима о могућности проглашења краја операције у Ирану, јавио је "Вол стрит џурнал", позивајући се на неименоване америчке званичнике.

Према писању листа, иако Трамп, наводно, говори да даје предност идеји о завршетку сукоба, он и даље вјерује да ће иранске власти под економским притиском или "пасти" или ће окончати свој нуклеарни програм.

У тексту се истиче да помоћници упозоравају Трампа да би ескалација сукоба са Ираном могла да угрози изгледе републиканаца на изборима у новембру, али да амерички предсједник не разматра посљедице повезане са изборима када доноси одлуке о рату, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Америка

Сукоб

Вашингтон

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