Упозорење Цивилне заштите: И наредних дана повећан ризик од пожара

Аутор:АТВ редакција
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Ризик од настанка, ширења и јачања пожара на отвореном биће знатно повећан наредних дана усљед високе температуре ваздуха, дуготрајног недостатка падавина и повремено јаког вјетара, саопштено је из Републичке управе цивилне заштите.
"Републику Српску и даље очекује сушно и врло топло вријеме, уз максималну температуру ваздуха од 29 до 35 степени Целзијусових, у вишим предјелима око 26", наведено је у саопштењу.
У суботу, 5. септембра, очекује се температура ваздуха од 32 до 38 степени Целзијусових, у вишим предјелима око 28 степени, а према тренутним прогнозама, значајније освјежење уз повремене падавине очекује се од четвртка, 10. септембра, преноси Срна.
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