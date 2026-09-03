Logo

Упозорење Цивилне заштите: И наредних дана повећан ризик од пожара

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.09.2026 15:55

Коментари:

0
Врбања пожар шума ватра ноћ
Фото: ATV

Ризик од настанка, ширења и јачања пожара на отвореном биће знатно повећан наредних дана усљед високе температуре ваздуха, дуготрајног недостатка падавина и повремено јаког вјетара, саопштено је из Републичке управе цивилне заштите.

"Републику Српску и даље очекује сушно и врло топло вријеме, уз максималну температуру ваздуха од 29 до 35 степени Целзијусових, у вишим предјелима око 26", наведено је у саопштењу.

У суботу, 5. септембра, очекује се температура ваздуха од 32 до 38 степени Целзијусових, у вишим предјелима око 28 степени, а према тренутним прогнозама, значајније освјежење уз повремене падавине очекује се од четвртка, 10. септембра, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар

Република Српска

Цивилна заштита РС

Коментари (0)

Прочитајте више

Угашен пожар у пилани Рашевић код Бијељине, ватрогасци и даље на терену.

Градови и општине

Локализован пожар у пилани 'Рашевић': Ватрогасци прате ситуацију и даље

4 ч

0
Велики пожар на пилани "Рашевић" још није под контролом, на терену је комплетна ватрогасна екипа из Бијељине, као и испомоћ из Јање, Зворника, Угљевика, Лопара и Брчког, рекао је старјешина Ватрогасне јединице Бијељина Миле Спасојевић.

Градови и општине

И даље активан пожар у пилани код Бијељине: Бројне екипе на терену

8 ч

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Србија

Животиње на ивици смрти због суше: Мјештани не памте овакве непогоде

9 ч

0
Велики пожар на пилани "Рашевић" још није под контролом, на терену је комплетна ватрогасна екипа из Бијељине, као и испомоћ из Јање, Зворника, Угљевика, Лопара и Брчког, рекао је старјешина Ватрогасне јединице Бијељина Миле Спасојевић.

Градови и општине

Нови детаљи о пожару у Бијељини: Све почело од сушаре, у гашењу учествује више од 100 радника пилане

18 ч

0

Више из рубрике

предсједника Владе Републике Српске Саве Минића и амбасадорке Израела Галит Пелег

Република Српска

Минић: Израел и јеврејски народ код нас ће увијек имати отворена врата

1 ч

1
Српски повратник претучен, на његовог сина пуцано: Јовић тражи хитну реакцију институција

Република Српска

Српски повратник претучен, на његовог сина пуцано: Јовић тражи хитну реакцију институција

1 ч

0
Савјет за развој Републике Српске одржао је данас, у сједишту Владе Републике Српске, другу сједницу, којом је предсједавао предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Република Српска

Минић предсједавао сједницом Савјета за развој Републике Српске

1 ч

1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик: Српске жели јаку и моћну Србију

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

40

Авион са тијелом генерала Ратка Младића полетио ка Београду

16

38

Гатачки ватрогасци у борби са пожарима: Ватра угрожава домаћинства

16

25

Шобот: Европска награда квалитета - подстрек за даље унапређење рада

16

10

Амбасадорка Израела стигла у Палату Републике

16

09

Сутра сједница Владе Српске, ево шта је на дневном реду

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима