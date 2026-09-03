Снимак за невјерицу: Мушкарца ударио гром кад је кренуо код зубара

Аутор:АТВ редакција
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Једна срећни Њујорчанин преживио је удар грома, који га је погодио док је током грмљавинске олује ишао на заказани преглед код зубара!
Томаса Фахмија је гром погодио прошлог четвртка док је ишао према свом аутомобилу, паркираном испред његове куће на Статен Ајленду.
На снимку надзорне камере види се како хода са отвореним кишобраном по јакој киши. Док се удаљавао од своје бијеле ограде, гром је ударио директно у њега, преноси Дејли Мејл.
У дјелићу секунде, Фахми се срушио на земљу. Али је, невероватним сплетом околности, преживео удар, а затим је виђен како шепајући одлази назад до своје куће како би позвао помоћ. Чуло се како задихано изнова говори: "О, мој Боже!".
"Био је то веома снажан осјећај печења. Трњење, утрнулост, бол, јак бол у оба стопала", рекао је Фахми.
"Чула сам: ‘Помозите ми, помозите ми’, па сам отрчала до врата и видјела га на земљи".
Није задобио видљиве опекотине нити теже повреде, али је превезен у оближњу болницу "Northwell Staten Island University Hospital".
Moment New Yorker is struck by lightning as he holds umbrella during thunderstorm... but is able to stagger to fetch help https://t.co/2OJncJrHvU— Daily Mail (@DailyMail) September 2, 2026
Тамо је остао преко ноћи, док су га љекари надзирали, а наредног дана је пуштен из болнице. Фахми ради у канцеларији америчке представнице Никол Маљотакис на Статен Ајленду.
Фахми, који каже да је човјек вјере, рекао је да је ово искуство промијенило његов поглед на живот.
"Само да бисте цијенили живот, осмехните се и удахните свјеж ваздух с времена на вријеме и не дозволите да вас живот преплави".
Staten Island man survives a lightning strike on his way to the dentist.— John Luke (@yesknow) September 2, 2026
“Once the lightning bolt struck me, the initial sensations that I had throughout my whole body were completely unprecedented; tingling, numbness, pain, just I feel this burning sensation.”
He went to… pic.twitter.com/7gXsZpLOIj
Према Центрима за контролу и превенцију болести, око 37 милиона удара грома погоди САД сваке године. Али шансе да будете погођени су мање од један према милион. Поред тога, око 90 одсто свих људи погођених громом преживи.
Нажалост, на Флориди је двогодишње дијете једне мајке прошлог мјесеца погинуло од удара грома. Кенија Глазгов (31) шетала је улицом у Маргејту, близу Форт Лодердејла на Флориди, са својом двогодишњом ћерком Кенеди када је 23. августа избила грмљавина.
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