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Додик: Израел може да рачуна на Републику Српску

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03.09.2026 17:43

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предсједник СНСД-а
Фото: ATV

Република Српска и Израел креираће пројекте у области привредног развоја, преноса технологија и других обострано задовољавајућих оквира у вриједности од око двије милијарде долара, изјавио је предсједник Милорад Додик.

Додик је након сусрета делегације Републике Српске са израелским министром за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихајем Шиклијем и амбасадорком Израела у БиХ Галит Пелег, новинарима рекао да је циљ да се добије најбоље технологије и да се у Српској осмисле неке производње, те да се заједнички креира и оспособи оно што је потребно за вријеме које долази.

Говорећи о пријатељству, Додик је Шиклију и Пелег поручио да могу да рачунају на Републику Српску.

"И онда када мислите да смо мали и да немамо довољно, рачунајте на то да желимо!", нагласио је Додик.

Додик је рекао да са истим интересовањем прати вијести из Републике Српске и Израела и да и тако живи дубоко и дуготрајно пријатељство које се не мора увијек и изнова доказивати.

Делегације Српске и Израела

"Вјеровали смо у Израел и израелски народ и онда када, можда, неки међу вама нису вјеровали у оно за шта се боримо. Поносни смо што данас генерација политичара у Израелу и јеврејском народу савршено добро разумије и препознаје кретања. Готово да само у идентичном окружењу", рекао је Додик.

Према његовим ријечима, толеранција и разумијевање у БиХ постоји само до момента док се не пружи прилика да неки покажу своје зле намјере, једнако према Израелу и према Републици Српској.

"Зато морамо непоколебљиво бити заједно. И мени је драго што се то остварује. Моја посљедња посјета Израелу била је част за мој народ и Републику. Срео сам се и са предсједником Републике, премијером и предсједником Парламента, министром спољних послова. За неколико данас поново ћу бити у вашем граду да покажем солидарност са вашом државом и поручим на тај начин да имате пријатеље", поручио је Додик.

Проблеме који долазе из Брисела за Израел, навео је Додик, Република Српска има већ деценијама.

"Зато далеко више разумијемо и овај однос са Ираном. Све што вам се дешава са њима, ми смо овдје већ проживјели. Управо они су чинили значајан дио `Ел-муџахедин` јединице, а из Револуционарне гарде Ирана био је највећи број команданата ове јединице", навео је Додик.

Он је поручио да ће Република Српска увијек бити са својим пријатељима и да је тај међусобни однос показан и у протеклом периоду.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Израел

Сарадња

Галит Пелег

Амихај Шикли

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