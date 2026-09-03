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Тијело генерала Младића допремљено на ВМА, биће урађена обдукција

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03.09.2026 18:37

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Тијело генерала Младића допремљено на ВМА, биће урађена обдукција
Фото: screenshot / Tanjug

Колона аутомобила, у којој је и ковчег са тијелом генерала Ратка Младића, стигла је на Војномедицинску академију /ВМА/ у Београду.

Како је раније објављено, биће објаљена обдукција тијела, а резултати ће бити достављени породици.

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Подсјећамо, авион са тијелом генерала Младића стигао је на аеродром Никола Тесла, а ковчег је изнесен из авиона, из којег су изашли Дарко и Анастасија Младић, генералов син и унука, министар правде Србије Ненад Вујић и саборци генерала Младића.

Потом је постављен плави тепих, поред којег су стајали припадници Војске Србије.

Они су на ковчег, на којем су биле заставе Србије и Републике Српске, ставили још једну заставу, а затим га пренијели до возила којим ће бити превезен на ВМА.

То возило је у колони аутомобила, која је, уз полицијску пратњу, кренула према центру града и даље ка ВМА.

Колону су на надвожњацима дочекивали грађани са натписима "Добродошао кући, генерале".

На појединим надвожњацима запаљене су и бакље у бојама српске заставе.

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Тагови :

Ратко Младић

Ратко Младић сахрана

генерал Ратко Младић

ВМА

Београд

Србија

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