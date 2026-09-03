Тијело генерала Младића допремљено на ВМА, биће урађена обдукција

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Колона аутомобила, у којој је и ковчег са тијелом генерала Ратка Младића, стигла је на Војномедицинску академију /ВМА/ у Београду.
Како је раније објављено, биће објаљена обдукција тијела, а резултати ће бити достављени породици.
Србија
Први снимци ковчега са тијелом Ратка Младића: Прекривен је са двије заставе
Подсјећамо, авион са тијелом генерала Младића стигао је на аеродром Никола Тесла, а ковчег је изнесен из авиона, из којег су изашли Дарко и Анастасија Младић, генералов син и унука, министар правде Србије Ненад Вујић и саборци генерала Младића.
Потом је постављен плави тепих, поред којег су стајали припадници Војске Србије.
Они су на ковчег, на којем су биле заставе Србије и Републике Српске, ставили још једну заставу, а затим га пренијели до возила којим ће бити превезен на ВМА.
То возило је у колони аутомобила, која је, уз полицијску пратњу, кренула према центру града и даље ка ВМА.
Колону су на надвожњацима дочекивали грађани са натписима "Добродошао кући, генерале".
На појединим надвожњацима запаљене су и бакље у бојама српске заставе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
2 ч1
Србија
2 ч2
Србија
2 ч1
Република Српска
2 ч0
Србија
2 ч1
Србија
2 ч1
Србија
2 ч2
Србија
2 ч1
Најновије
Најчитаније
20
21
20
09
19
54
19
51
19
39
Тренутно на програму