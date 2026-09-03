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Сутра почиње предизборна кампања

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03.09.2026 19:28

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Избори
Фото: ATV

Биометријска идентификација и аутентфикација гласача, као и скенери за гласачке листиће, те електронски пренос изборних резултата- све је то и даље ребус за бираче у Републици Српској. Из ОЕБС-а поручују да није све на технологијама.

"Међутим, није само технологија оно што доприноси повјерење јавности. То такође зависи од тога на који начин су избори проведени, на који начин су посматрани, како је њима извјештавано и на који начин су објашњени грађанима", рекао је Ричард (Рич) Холзапле, шеф Мисије ОСЦЕ-а у БиХ.

Иако увођење нових технологија сматрају кораком напријед, из невладиног сектора позивају на опрез. Наводе да модерна опрема не може замијенити досљедну примјену закона и санкционисање неправилности.

"Дакле, тако да не постанемо жртва превеликих очекивања од увођења нових технологија. Ми очекујемо од ЦИК-а да буде пуно конзистентнији, пуно дослиједнији у санкционисању неправилности", каже Срђан Благовчанин, Транспаренцy Интернатионал.

Из ЦИК-а, још један покушај да оправдају нове технологије. Кажу, модерно гласање не значи укидање досадашњег начина рада.

"Јавност мора знати да ЦИК не укида папирне гласачке листиће и обиљежавање папирних гласачких листића. Скенери и биометрија отиска прста директно елиминишу крађу идентитета, гласање у име мртвих и неправилно бројање гласачких листића", каже Вања Бјелица Прутина, члан ЦИК-а.

Нови начин гласања је да се умјесто иксирања квадратића боје кружићи, а умјесто имена и презимена, биће редни бројеви кандидата. На бирачким мјестима се очекују гужве и уколико буде прекинут поступак гласања због неких неправилности, биће продужено вријеме гласања. Такође, истичу да у 15 до седам члан бирачког одбора стаје иза посљедњег човјека у реду, а сви који дођу послије, немају право обавити своју грађанску дужност.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

избори

Република Српска

Федерација БиХ

технологија

изборне технологије

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